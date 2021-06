Larriestra indignada tras la acusación de Fabiano: “no se hace política con los fallecidos”

La concejal vecinalista Victoria Larriestra se mostró indignada con Roberto Fabiano, quien en la sesión especial de hoy, para tratar la rendición de cuentas, responsabilizó al oficialismo de las muertes de personas diagnosticadas con Covid-19. A través de una publicación en Facebook, manifestó que las palabras del edil de Juntos por el Cambio “son indignantes e irreproducibles, muy tristes” y comunicó que ni ella, ni su bloque, ni el Departamento Ejecutivo, ni el partido político al que pertenece son “cómplices”.



Tras destacar el “trabajo responsable e incansable” desde el inicio de la pandemia del intendente Carlos Sánchez, todos los funcionarios del D.E. y de su bloque, principalmente de la Dra. Claudia Cittadino, y del MV, expresó que “pudimos haber cometido errores en algunas cuestiones, somos seres humanos, que nos equivocamos como en cualquier ámbito de la vida. Lo que si no permito es hacer política con los fallecidos, como lo hizo el Concejal Fabiano”, por lo que les pide “disculpas a los familiares”.

“Para los que me conocen y no tanto, no suelo utilizar este medio para hacer política, pero en este caso lo voy a utilizar porque lo creo conveniente y me hago responsable en forma personal por lo que pienso y escribo. En la Sesión del Honorable Concejo Deliberante del día de hoy quiero expresar mi indignación por los dichos por el Concejal Roberto Fabiano. Comunico que ni yo, ni el Bloque al que pertenezco, ni el Departamento Ejecutivo , ni el Partido Político al que pertenezco Movimiento Vecinal somos cómplices, y no quiero repetir las palabras que menciono el Concejal porque son indignantes e irreproducibles, muy tristes. Conozco y soy testigo del trabajo, responsable, incansable, y sin descanso desde la hora cero del Comienzo de la Pandemia, del Intendente a la cabeza Carlos Sánchez, de todos los funcionarios del Departamento Ejecutivo y de mi bloque principalmente a la Dra. Claudia Cittadino, y de mi partido Político. Obviamente, que pudimos haber cometido errores en algunas cuestiones, somos seres humanos, que nos equivocamos como en cualquier ámbito de la vida. Lo que si no permito es hacer política con los fallecidos, como lo hizo el Concejal Fabiano, pido disculpas como integrantes la H.C.D a los familiares. . La política está mal vista, es verdad, también es verdad q no todos somos iguales, pero creo que en estos tiempos, que mucha gente no la está pasando bien, debemos trabajar, todos los Partidos Políticos por el bienestar de los tresarroyenses, aportando ideas, sumando acciones, con críticas constructivas y no destructivas, haciendo política desde la solidaridad y no desde la crítica. Y como dijo la Madre María Teresa de Calcuta ” EL QUE NO VIVE PARA SERVIR, NO SIRVE PARA VIVIR”. Tomemos esas palabras para superar esta Pandemia todos juntos en Paz, con amor, comprensión, y que al final de todo esto, digamos ” Valió la pena Estamos Vivos” !!!!

