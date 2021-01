Larriestra y Cordiglia, tras la reunión de Turismo: “hay que sumar realidades y propuestas para ir contra lo clandestino”

Finalizada la reunión extraordinaria de la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes del Concejo Deliberante, el secretario de Seguridad, Jorge Cordiglia, uno de los tres funcionarios presentes para responder a las inquietudes de los ediles sobre las fiestas en Claromecó, y la concejal vecinalista Victoria Larriestra se mostraron satisfechos con el resultado del encuentro.



“Fue una reunión muy amena, con mucho respeto y en la cual se evacuaron todas las dudas del cuestionario formulado por la oposición a los funcionarios. Es un tema que depende no solamente de nosotros sino que esto está sucediendo en toda la provincia, sobre todo las fiestas clandestinas, los encuentros que se hacen de adolescentes y demás. Se llegó a la conclusión de que entre todos los bloques se junten propuestas para hacer algún evento en las playas con ciertos protocolos como para tratar de “solucionar” estas situaciones que se vienen surgiendo todas las noches, fundamentalmente los fines de semana”, expresó Larriestra.

“Desde el Ejecutivo y el Legislativo nosotros siempre estamos abiertos a todas las propuestas que surjan de la oposición y en esta reunión se charló en temas más profundos, todos conocemos la realidad y estamos al tanto, sobre todo los papás que tenemos hijos adolescentes. Hay que trabajar conscientes para aminorar esta problemática”, añadió la edil.

Por su parte, Cordiglia aseguró que “jamás lo tomo como un ataque ni nada por el estilo, si puedo disentir y está bueno porque de ahí se crece. Quizás era necesaria en el momento que se quiso hacer y no se pudo, pero por distintas actividades, entonces se había malinterpretado algo que no era, que quedó demostrado en la reunión de hoy”.

“Se analizaron muchas realidades, quizás desde ambos lados de este diálogo por el hecho de que al traer expedientes y mostrar documentación que existía, nunca se hizo algo que no fuera dentro de lo que tenía que ser, como corresponde, se había dejado en libertad de opinión cosas que no eran. Aclarados todos esos temas, llegamos a la buena idea de sumar realidades y propuestas. Se desglosaron muchas temáticas en el fundamento de que tenemos que ir contra lo clandestino generando cosas que sean reales, efectivas, quizás no megafiestas ni nada por el estilo porque el problema es la pandemia pero si desde las distintas opiniones que tuvimos hacer que esa propuesta sea buena, que sume, no hubo ninguna discusión. Quizás fue largo porque fueron casi tres horas, se habló muy bien y se aclaró todo lo que se tenía que aclarar”, manifestó.

“Quizás va a sumar muchos más para salir de la clandestinidad tener varios eventos de poca gente a tener uno más grande. Aparte está también la opción de la variedad, que el que quiera ir a algún lado a ver pueda elegir”. “Esto tiene que pasar al decreto provincial, que también puede modificar o no lo que viene desde Nación y va a terminar en una decisión del Ejecutivo y toda la gente que nos juntamos hoy ante estas ideas que estuvimos hablando en aplicarlo, sea en horario, en cantidad de gente, en todo eso tenemos que esperar que Provincia decrete, haga la letra chica que a veces es la que nos genera el problema. Mientras que cumplan todo lo de base, que el lugar esté habilitado y tenga todo lo que tiene que tener de Bromatología, de Electrotecnia y demás, los encuentros de hasta 100 personas se van a poder hacer ante la propuesta oficial”, finalizó.

Este mediodía, Cordiglia, junto al secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y tecnología, Matías Fhurer y el director del Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos, concurrió a la reunión de comisión para brindar informes sobre la situación vinculada a las fiestas y eventos en la localidad balnearia.

