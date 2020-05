Larrieu Lacoste: “No se está calificando a los alumnos, pero si se está evaluando su continuidad pedagógica”

La Inspectora Jefa Distrital Región 21, Andrea Larrieu Lacoste, aseguró que se está evaluando la continuidad pedagógica de los alumnos, pero que no se los está calificando de manera numérica tras la disposición del Ministerio de Educación.

“La calificación es numérica y se tiene que dar un proceso de enseñanza en los alumnos y la evaluación es el seguimiento; el acompañamiento de cada escuela y con cada alumno. No se está calificando, pero si se está evaluando y desde Nación se bajan las líneas y estamos esperando el lineamiento de provincia. La calificación no se estará dando y si la evaluación de la continuidad pedagógica”, explicó.

Anticipó que “hoy estaremos entregando cuadernillos del Ministerio de Nación y Provincia para garantizar la continuidad para los alumnos que no tienen la conectividad adecuada para llevar adelante las actividades de igual manera. Será en las localidades y en cada institución de la ciudad”.

Mencionó en este sentido, que hay cuatro actividades que no se interrumpen “la continuidad pedagógicas, los alimentos que se están entregando, las obras que se están haciendo en algunos establecimientos y lo administrativos. Estamos evaluando en lo público y lo privado. Todo debe ser evaluado de acuerdo a como se organiza la institución y se trabaja fuertemente en el CIE, para capacitaciones a docentes en lo técnico para que vayan implementándolo de acuerdo al nivel que los alumnos tengan”.

Larrieu Lacoste, destacó el trabajo de docentes, auxiliares y directivos.

