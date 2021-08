Larrieu Lacoste, sobre su jubilación: “Ahora voy a dejar que me sorprenda esta nueva etapa”

31 agosto, 2021

La inspectora jefe distrital, Andrea Larrieu Lacoste, el día de mañana se jubilará luego de una larga trayectoria en el ámbito docente, en este sentido, dio detalles a LU 24 sobre cómo fue su trabajo y que actividades desarrollará de ahora en más. “Creo que lo más valioso es que uno aprende con el otro, yo aprendí muchísimo en estos 5 años y medio, que estuve como jefa distrital”, dijo.



“Tenemos que volver a organizarnos y continuar gestionando, todos los años tienen una parte buena que nos hace crecer, la otra parte, que es más compleja también nos ayuda”, aclaró

“En la pandemia tuvimos que reorganizarnos y plantearnos cómo llevar adelante la educación en un año complejo. Este año fue un momento de aprendizaje para los docentes y los alumnos, yo me llevo lo mejor de cada una de las personas que me tocó compartir, eso va a quedar dentro mío, los vínculos son los más valioso”, agregó.

“Desde mi lugar brinde lo que más pude, en lo que es la gestión y en este lugar que uno debe estar 24 hs. activos. Además, de escuchar mucho el trabajo de otros organismos para poder fraccionar las actividades, fue de apertura y trabajo conjunto, para mi es sumamente valioso cumplir la meta de una calidad educativa, manifestó.

“Ahora voy a dejar que me sorprenda esta nueva etapa con cosas nuevas, soy profe de educación física y la profesión me ha llevado por este camino. Gracias a que uno tiene un título y el esfuerzo de la familia”, detalló.

En cuanto a su jubilación y a las nuevas actividades que emprenderá, Lacoste aseguró que “la actividad física me gustó mucho, yo creo que va por ahí, voy a llevar eso por adelante. Por este lado, es lo único seguro que voy a apuntar, después voy a dejar que esta nueva etapa me dé cosas por aprender”.

Asimismo, aclaró que el trabajo que realizó fue gracias al equipo, debido a que ellos “ya saben con la mirada del día que tenemos que hacer, a donde vamos y como vamos a planificar”

“Tenemos varios equipos dentro de la Jefatura Distrital. Después con los equipos de inspectores, se ha construido un gran de trabajo. Después te quedan los vínculos, ahora los aprovecharé para disfrutarlos y compartir con la gente”, finalizó.

