Larrieu Lacoste: “Un 82% de las escuelas iniciaron hoy la actividad presencial”

1 marzo, 2021 Leido: 99

Un 82% de las escuelas del distrito de Tres Arroyos pudieron comenzar hoy las clases de manera presencial, aseguró la jefa distrital de Educación, Andrea Larrieu Lacoste. En el nivel inicial ese porcentaje llegó al 86. “En distintos formatos, el presencial, el combinado y el no presencial, todas las escuelas comenzaron hoy. Algunas pueden garantizar, por infraestructura, espacios, matrícula, la presencialidad total; en algunas escuelas hay chicos tomando clases en espacios no habituales, como bibliotecas y salones de usos múltiples; otras tendrán que aplicar una logística de rotación de alumnos semanal, según la cantidad de alumnos, garantizando dos semanas presenciales y dos de trabajo no presencial. Este fue un día muy esperado, en el que las expectativas eran muchas y lo emocional se pone a flor de piel. Se ha trabajado mucho, cada escuela ha abordado los protocolos, se han tomado medidas de las aulas, ha sido una tarea ardua y distintos organismos se han ocupado de disponer de todos los insumos y de todo en condiciones, pero hay cosas para seguir resolviendo”, sostuvo.

En algunas escuelas trajo inconvenientes la falta de provisión de agua que atraviesa a la ciudad estos días por desperfectos en dos pozos, y los directivos tienen la facultad, en ese caso, de no dictar clases presenciales. Este fue el caso de la Escuela 8, que para la tarde ya tenía previsto resolver la situación. “Los Bomberos resolvieron algunos temas puntuales, nos acompañaron llenando algún tanque, por ejemplo en el Jardín 913 y en la Secundaria 1, que está en intensificación, donde se cargó agua de manera preventiva porque está ubicada en una zona complicada por este inconveniente, en el que ya está trabajando Obras Sanitarias”, puntualizó.

En otros establecimientos no se pudo iniciar la presencialidad por falta de auxiliares, para cuya cobertura habrá un acto público el miércoles; y en dos establecimientos rurales hubo renuncia de directivos.

Las Escuelas 16 y 5

Con respecto a cierta polémica suscitada en el ámbito de la Escuela 16, donde una obra que se ejecutaba para la secundaria causó malestar, Larrieu Lacoste advirtió que “las clases no se iniciaron hoy de manera presencial por falta de auxiliares. Pero sabemos que existe la necesidad de contar con el edificio de Villa de las Américas, porque el edificio actual es compartido entre la primaria y una secundaria, la 9, que necesitaba adecuaciones al interior para incorporar el sexto año. La obra está terminada, la escuela está trabajando desde lo virtual por falta de auxiliares, pero habrá que fortalecer lo relacionado con el uso del espacio interior hasta que cada escuela pueda tener, como en el caso de la 5, su edificio propio”, sostuvo la jefa distrital.

Finalmente, respecto de la situación de la Escuela 5, Larrieu Lacoste aseguró que resta el final de obra, por lo que los alumnos iniciaron las clases en la misma sede donde estuvieron cursando el año pasado.

