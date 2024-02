“Las 24”: Dante, feliz con la inscripción ganada (video)

2 febrero, 2024

Dante Maranghello (@dante_.6) es el feliz ganador de la inscripción para la 62º edición del concurso pesquero “24 Horas de la Corvina Negra” que recientemente sorteó LU 24 junto al Club Cazadores a través de la cuenta de Instagram de la radio.

Al retirar el premio, el joven dijo que “cuando me enteré me emocioné porque no tenía pensado ir por el tema económico”.

Asimismo, contó que participará acompañado por su padre y alguno de sus hermanos.

