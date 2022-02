“Las 24”: Desde Cazadores destacan que la 60º edición “fue una fiesta”

14 febrero, 2022 Leido: 99

El vicepresidente del Club Cazadores, Horacio Pesalaccia, consideró “una fiesta” la 60º edición del concurso pesquero “24 Horas de la Corvina Negra” que durante el fin de semana se desarrolló en aguas de Claromecó, Reta y Orense.



“El balance es positivo, estamos muy contentos, salió todo redondo”, resaltó al tiempo que agradeció a “los pescadores que siempre nos dan una mano y esta vez no nos fallaron. En este contexto de pandemia y crisis ni el más optimista pensaba que podíamos llegar a tener casi 3500 inscriptos”.

“El comportamiento fue increíble, no tuvimos ningún contratiempo. No ocurrieron accidentes, solamente una persona a la noche se descompuso cerca de Orense porque estaba con mucho frío y no había llevado el abrigo suficiente. No tuvimos ninguna mancha negra”, aseguró.

Pesalaccia expresó que “el regalo mayor que nos llevamos fue ese pique de pichón de corvina negra que se dio en El Caracolero, cuatro llegaron al peso mínimo para ingresar al evento. Y también salieron otros tres o cuatro pichoncitos más chicos. Esa es otra muy buena noticia, no solamente para el concurso sino para todos los pescadores de la zona”.

“No tengo recuerdo de algún concurso en el que podio se haya completado con corvinas negras. Hasta 2020 habían pasado muchos años en los que no salía un pichón de negra. La ilusión se mantiene intacta”, ponderó.

Asimismo, señaló que “en la previa ya había rumores que habían estado sacando pichones de negra. Este año, como nunca, al principio del concurso mucha gente fue a buscarlos en la zona del Caracolero y el Salto de Christian”.

“Todo fue una fiesta. Lo del ganador fue muy emocionante porque realmente lo sentía. Él tenía una alegría inmensa, nos decía ´lo que menos me importa es la plata, yo lo que quería era estar en el podio de las 24 horas´. Hasta tuvimos la suerte de que un gran pescador ganó el evento, sé que es una muy buena persona y eso nos llena de orgullo y nos pone muy contentos”, finalizó.

