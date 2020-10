“Las 24”: el presidente de Cazadores dijo que “el 99% es para que no se realice”

13 octubre, 2020 Leido: 17

Si bien el Club Cazadores Tres Arroyos hacia fin de este mes tomará la decisión sobre si llevará a cabo o no la edición 60° del concurso “24 Horas de la Corvina Negra”, el presidente de la institución, Pablo Goizueta, adelantó a LU 24 que en la actualidad “el 99 % es para que no se realice”.

“Hoy por hoy, como está la situación, que tenemos cada vez más contagiados diría que el mayor porcentaje es para que no se realice”, manifestó aunque aclaró que “hay que vivir el día a día y ver qué es lo que pasa. Todavía no tenemos bien los protocolos de cómo va a ser la temporada de verano y demás asique de acá a fin de mes lo vamos a definir”.

Explicó que pasada esa fecha, “sería hacer todo muy apresurado y no queremos eso por ser el 60° aniversario. Hoy el 99 % es que no se realice. Nos estamos reuniendo todas las semanas pero la decisión todavía no la hemos tomado”.

“Yo creo que en el verano habrá protocolos para que venga gente de afuera pero no sé si dará para hacer un concurso de pesca o no”, consideró.

Además, manifestó que “no es por el problema de perder plata o no, queremos hacer algo especial y que la gente puede acompañar. Entre la semana que viene y la otra ya se va a saber”, finalizó.

