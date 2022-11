“Las 24” en el recuerdo del último ganador, Paolo Bisso

18 noviembre, 2022

Luego de conocerse el lanzamiento de la nueva edición, la número 61 de las 24 Horas de la Corvina Negra, Paolo Bisso, el último ganador de tres millones y medio de pesos, del concurso en el que no hubo autos como premios, pero que tuvo la particularidad de ganar con el único ejemplar de la “negra” en la ganchera, recordó los momentos vividos en Claromecó y dijo que “nunca había ganado nada, tuve la suerte que picara y que saliera, fue de madrugada, yo no suelo pescar de noche porque no me gusta, pero ahora me va a empezar a gustar; fui al concurso con mi papá y un amigo de Bahía”.

“Cambié el auto, pero no me cambió la vida para nada, lo único que me cambió la vida es haber ganado, no te va a salvar la vida un premio salvo que ganes el Quini 6”, sostuvo y recordó: “la pesqué el sábado y me volví a casa, pero no pude dormir, recién pude hacerlo el domingo cuando terminó el concurso, porque hasta último momento puede pasar cualquier cosa”.

