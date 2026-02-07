Las 24 Horas de la Corvina Negra: una gran fiesta en familia, con conciencia y compromiso ambiental

7 febrero, 2026 0

Como todos los años, la Municipalidad de Tres Arroyos acompaña y apoya la realización de Las 24 Horas de la Corvina Negra, uno de los eventos más emblemáticos del distrito, que no solo convoca a miles de pescadores y visitantes, sino que también fortalece la economía local y acompaña a las instituciones que encuentran en este tipo de concursos una herramienta clave para sostener su actividad durante todo el año.

Con el objetivo de que esta edición vuelva a vivirse como una verdadera fiesta para toda la familia, el Municipio encabeza una gran campaña de conciencia y cuidado del ambiente, reforzando uno de los servicios más solicitados durante el evento: la limpieza de las playas.

En este marco, se dispondrán Puntos Limpios en distintos sectores del frente costero, para que pescadores y público en general puedan colaborar activamente y disfrutar de playas más limpias y ordenadas.

Ubicación de los Puntos Limpios:

Orense: Av. Costanera, en cercanías del Médano 40

Claromecó:

Bajada del Segundo Salto

Bajada Nueva de Dunamar

Reta: Acceso a la playa, antes de la Albufera

Además, habrá tres tractores municipales con carro que recorrerán toda la cancha de pesca desde el sábado, recibiendo las bolsas con residuos de los pescadores. A quienes colaboren se les entregará un número para participar de sorteos, que se realizarán una vez finalizado el concurso. Porque cuidar el lugar donde disfrutamos también tiene premio

Horarios de recepción de residuos en contenedores:

Sábado: de 15 a 19 hs

Domingo: de 8 hs hasta el cierre del concurso

Desde el Municipio seguimos trabajando para acompañar estos grandes eventos que hacen a la identidad del distrito, promoviendo el disfrute responsable, el cuidado del ambiente y el encuentro familiar, tanto para los vecinos como para quienes nos visitan.

Volver