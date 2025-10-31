“Las 24”: nuevas reglas y siete vehículos como premio para la 64ª edición

EL Club Cazadores presentó este jueves los premios y nuevas reglas para la 64ª edición de las “24 horas de la Corvina Negra”.

Valerio Vassolo, presidente de la institución, en diálogo con LU 24 dijo que “para esta edición, decidimos agregar un Toyota Yaris para la corvina rubia de mayor peso, como agradecimiento por el acompañamiento año a año; teníamos la necesidad de darle algo más a los participantes y de ahí surgió esta idea”.

“Por otro lado, ya el año pasado hablamos de premiar a la corvina rubia de mayor peso, pero no pudimos llevarlo a cabo, y en estos últimos años volvieron a aparecer en nuestras costas, de esta manera, el participante podrá competir por más premios”, detalló.

Sobre los valores de las inscripciones, Vassolo contó que “tratamos de ser lógicos en el valor, para darle la posibilidad a todos de inscribirse. A su vez, pueden abonar en cuotas y tenemos disponibles todos los medios de pago”, y agregó: “estarán disponibles a partir del 15 de noviembre a un valor para los socios del club, socios del Automóvil Club Argentino, damas y menores hasta 12 años de $ 175.000. Los no socios pagarán $190.000, y el cierre de las anticipadas es el viernes 30 de enero”, sostuvo.

“Al momento de inscribirse, para facilitar el proceso, le pedimos a cada pescador que se acerque al punto de venta con su DNI o la Aplicación Mi Argentina, desde esa forma, nos facilitarán nuestra tarea administrativa en cuanto a la cantidad de inscriptos”, explicó.

“Asimismo, desde la Universidad Provincial del Sudoeste, están haciendo un proyecto sobre la vulnerabilidad del Pez Violín, por tal motivo, para esta edición decidimos sacarlo de la clasificación”, mencionó.

Luego, aseguró que “los premios especiales al mejor tresarroyense, dama y menor, se entregarán igual, aunque no entren en la clasificación, evitando hacer el sorteo”

“Las expectativas son grandísimas, a partir de ahora empezamos con todo y deseamos que todo salga perfecto, podamos disfrutar de un concurso con mucha pesca”, resaltó.

