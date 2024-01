Las 24: Pesalaccia asegura que “la gente se está inscribiendo a ritmo firme”

30 enero, 2024

Cada vez falta menos para la 62º edición de la Corvina Negra y en la previa de este evento deportivo, en LU 24 conversamos con Horacio Pesalaccia, vicepresidente del Club Cazadores que se refirió a la competencia y también a las cuestiones climáticas, que podrían llegar a ser una real preocupación.

“la gente se está inscribiendo a un ritmo firme, somos optimistas de que a partir de la semana que viene, que siempre es el grueso de los inscriptos, se vuelque la gente más masivamente a anotarse. El día final para la anticipada es el viernes 2 de febrero, en lo que es la sede del club”, contó.

Y añadió: “en la anticipada, el primer premio es un Toyota Etios y después hay unos nueve premios más. Luego, entre todos los inscriptos al final del concurso, también lo que se sortea es una camioneta Toyota 0 kilómetros.”

Además, y respecto a la situación económica del país y la influencia de esto en el certamen, detalló: “se ha pasado por todos los estados anímicos y económicos de la sociedad. El pescador siempre nos ayuda, nos da una mano y le gusta participar, pero no quita que haya gente que no pueda participar porque estamos en una situación muy compleja. Mantenemos el optimismo, creemos que el pescador va a venir y será como deseamos.”

Por otro lado, recientemente el pronóstico meteorológico no ha dado buenos indicios de cara a la jornada del sábado y acerca de esto, enfatizó: “no queremos anticiparnos a la jugada de algo que no podemos manejar. Sabemos que, hasta el martes o miércoles seguirá la ola de calor y con el correr de los días veremos que se pronostica para ese fin de semana. Ojalá nos toque un fin de semana lindo y también sin tanto calor como ahora”.

