“Las 24” Rotary Club Tres Arroyos apoya al “Hospitalito” en Claromecó

6 febrero, 2026 0

Rotary Club Tres Arroyos pone a consideración la venta de un Bono Contribución con premios donados por el Club Cazadores de Tres Arroyos a un valor de $ 2500 cada uno, que luego se sortearán una vez finalizadas “Las 24” sin necesidad de estar presentes al momento del sorteo.

Para adquirir los bonos, contactarse por WhatsApp a los números 2983-449643 o 2983-545209 a la vez que pasan el alias para contribuir.: rotary.club.tsas y una vez recibida la transferencia, comparten los números adquiridos.

Este año la entidad beneficiará a la Asociación de Amigos del Centro de Salud de Claromecó “Dr. Juan Abad”, el “Hospitalito” de la localidad balnearia.

