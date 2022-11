“Las 24”: toda la info de la 61º edición

28 noviembre, 2022

La 61º edición del concurso de pesca “24 Horas de la Corvina Negra”, organizado por el Club Cazadores Tres Arroyos, como en años anteriores, tendrá espectaculares premios, entre ellos 6 vehículos 0 km. con un total que supera los 80 premios por más de 50.000.000 de pesos distribuidos de la siguiente forma: 1 Toyota Hilux 4×4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T 0 Km., 1 Toyota Hilux 4×2 D/C SR 2.4 TDI 6 M/T 0 Km. y 1 Toyota Etios X 1.5 6M/T 5 puertas 0 Km en concurso Corvinas con un total de 50 premios, 1 Toyota Etios X 1.5 6 M/T 5 puertas 0 Km. y 9 premios más para mayor peso en Variada, 1 Toyota Hilux 4×2 D/C SR 2.4 TDI 6 M/T 0 Km. sorteo entre todos los participantes, 1 Toyota Etios X 1.5 6M/T 4 puertas 0 Km. y 14 premios más por pago anticipado, sortea entre los inscriptos hasta el 03-02-2023. Se destaca que los gastos de transferencia ante el Registro de la Propiedad Automotor de los vehículos está a cargo del Club.

También se premiará a los mejores clasificados en el concurso Corvinas en las categorías Socio Club Cazadores Tres Arroyos, Tresarroyense, Dama, Menor, y a aquellos que realicen el retorno de bolsas provistas por el club, con residuos acumulados en el transcurso del concurso haciendo entrega a las personas que tienen la tarea de ir limpiando la playa durante el desarrollo de la competencia y/o llevarla/s a un contenedor que se ubicará en inmediaciones de la institución en Claromecó el domingo 12 aproximadamente a las 13 hasta las 16 horas. Recibirán un número que los acredita a participar del sorteo de tres premios que se realizará a la finalización del concurso.

Las piezas clasificarán a las negras y blancas o doradas con un peso mínimo de 1,500 kg. y en variada con un mínimo de 3,000 kg.

El certamen tiene su desarrollo en nuestras hermosas playas denominadas Paraíso de la Pesca: Claromecó, Reta y Orense, con epicentro en la primera de ellas. Comenzará a las 15 horas del sábado 11 de febrero de 2023. No se suspende por mal tiempo.

La zona de pesca tendrá un recorrido de aproximadamente 35 kilómetros en el sector comprendido entre la bandera indicadora de inicio del concurso en inmediaciones del Médano Verde hasta el Barco Hundido en dirección al Balneario Reta, y desde la bandera indicadora de inicio del concurso en inmediaciones del Faro hasta la bandera indicadora pasando la Bahía del Cuarto Salto de piedra en dirección a Orense. La largada se producirá simultáneamente desde el sitio donde se encuentre el participante dentro de los límites del concurso debiendo esperar a las 15 horas para arrojar la línea al agua quedando pasible de sanción quien realizara dicha acción previa a este horario.

Concurso declarado de Interés Turístico Municipal, Provincial (Bs. As.) y Nacional con el Auspicio de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos

La inscripción será a partir del 1 de diciembre de 2022:

Por Internet a través de PayU con todos sus medios de pago

Transferencia Bancaria

Comercios habilitados contado y/o hasta 3 cuotas en efectivo, tarjeta de débito o crédito en 1 cuota.

Club todos los medios de pago

Socios CCTA/ACA – Damas y Menores (12 años) $ 25.000. No Socios $ 29.000.

Incluye Licencia de Pesca para el concurso.

Informes

Club Cazadores Tres Arroyos. V. Sarsfield 285, Tres Arroyos

Tel/Fax: (02983) 431505

WhatsApp +54 9 2983 548505

Email: [email protected]

www.clubcazadores.com.ar – www.24horasdelacorvinanegra.com.ar

Facebook: 24horasdelacorvinanegra – Instragram:@24horasdelacorvinanegra

