Las agencias de lotería en crisis por las apuestas On – line

24 noviembre, 2024

Un viejo problema que se agudiza cada vez más luego de la pandemia se da en las agencias de lotería. El porcentaje de apostadores que concurría a los locales disminuyó considerablemente luego de la pandemia por el Coronavirus y no logra recomponerse; tiene además, una seria competencia por las apuestas On- line.

LU 24 consultó al respecto a José Gil, propietario de la tradicional agencia La Cubana, de calle Colón, quien opinó que “la baja en las agencias ha sido constante de la pandemia para acá, y se da el caso que es la gente mayor la que asiste, no así la gente joven, y nosotros mucho no podemos con respecto a esto si Lotería de la Provincia no nos incluye a nosotros para vender dentro de las plataformas on-line”.

Gil también opinó sobre el crecimiento de apuestas por parte de menores de edad, denunciado por las autoridades, y sostuvo que “de los menores que juegan, la mayoría lo hacen en lo que son plataformas clandestinas: es como si fuera la quiniela clandestina de los ´80, modernizada”.

