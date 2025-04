Las altas capacidades en la infancia: una realidad poco comprendida

10 abril, 2025 0

La Dra. Tamara Portas, miembro de la comisión de la Asociación Altas Capacidades Argentina, en diálogo con LU 24, detalló las principales características y necesidades de las personas con altas capacidades cognitivas, y el trabajo que realiza la asociación en su acompañamiento.

“Es una temática que prácticamente no es tratada en ningún lado, dijo Portas y explicó que “son capacidades excepcionales en una o más áreas de desarrollo en funciones cognitivas”; antes se decía superdotación, pero no se trata de eso sino de una forma diferente de aprender, sentir y vivir más plenamente; de acuerdo con cifras del Servicio de Neuropsicología de la Universidad de Córdoba, hay un 15% de la población en tal situación; hay mitos que hacen ver lo que son las cuestiones de las altas capacidades: son esos cerebritos que están en bibliotecas estudiando con anteojos, se piensa en los varones y que son de clase alta, pero nada es cierto”, manifestó.

“Hay personas que en la niñez son precoces, que tiene que ver con condiciones que se desarrollan antes de lo esperado, o bien el interés de niños de 4 o 5 años in interesados por los agujeros negros o por política, aprenden a dibujar, tienen talento musical, a algunos le gusta el rap, a veces se abstraen e investigan sobre un tema para lograr información, son quienes destacan académicamente, pero no todos destacan; en las escuelas no son desafiados de acuerdo con su potencial y empiezan a aburrirse, por lo que tienen bajo rendimiento escolar y no nos explicamos como puede ser que fracasen, pero es porque los desafíos de la propuesta escolar no están a la altura de sus necesidades”, explicó.

“Mis hijos se aburrían mucho en la escuela y los docentes no querían verlo, pero lamentablemente esta temática no se aborda desde lo escolar; yo por ejemplo soy médica pero no me enseñaron como se presenta un niño precoz, y jamás me enseñaron que pasaba por arriba de la media, y eso influye en las familias que se dan cuenta recién cuando aparecen estos problemas.

La Ley de Educación dice que se deberán crear programas para los estudiantes de altas capacidades, pero no se aplica por lo que pedimos crear un programa para atender sus necesidades, por lo que estamos en esa lucha”, sostuvo.

La detección empieza en la familia como uso de vocabulario mas avanzado, destrezas deportivas o artísticas que llamen la atención o que se interesen por temas poco frecuente en adolescencia, juventud o en la niñez; pueden tener como característica en un nene pequeño correr antes de lo esperado, trepar o tener cosas de autodidacta, y a veces los profesionales no tenemos respuesta porque no hay información y se presentan diagnósticos erróneos”.

