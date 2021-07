Las autoridades de mesa serán vacunadas contra el coronavirus para las elecciones

27 julio, 2021 Leido: 0

Los ciudadanos designados como autoridades de mesa para las próximas elecciones legislativas serán vacunadas contra el coronavirus, informó este martes el Ministerio del Interior a la Cámara Nacional Electoral, que ya había realizado ese pedido anteriormente al gobierno nacional.

La decisión fue comunicada por la secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Interior, Patricia Alejandra García Blanco, en una nota dirigida al vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Daniel Bejas.

En el texto, la secretaría reportó que, a raíz de los requerimientos de la Cámara, se consultó al Ministerio de Salud y esa cartera indicó: “Llegado el momento de la realización de los comicios y, en el caso que hubiera personas que no se han vacunado, este Ministerio arbitrará los medios para que lo haga”.

En ese sentido, pidió que los juzgados electorales, que tienen la facultad de designar a las autoridades de mesa para los comicios, informen a las autoridades sanitarias de cada jurisdicción la nómina de personas que no estén inmunizadas contra el coronavirus.

El Ministerio del Interior también informó a la Cámara Nacional Electoral que proveerá un kit sanitario compuesto por cuatro barbijos y una botella de un litro de alcohol en gel para cada mesa de votación.

Ese kit será distribuido a cada mesa junto con los materiales electorales, reportó el ministerio, y pidió a la Cámara que informe el número de mamparas translúcidas para protección de las autoridades de mesa necesarias.

Asimismo, señaló que respecto de la designación y funciones de facilitadores sanitarios en cada establecimiento de votación, esa tarea será desempeñada por efectivos del Comando General Electoral.

Esos facilitadores, manifestó el Ministerio del Interior -en la nota dirigida a la Cámara- estarán identificados y tendrán como tarea ordenar el ingreso de votantes para no saturar la capacidad interna del local y constatar el uso de tapabocas.

Llegado el momento de los comicios y, en el caso que hubiera personas que no se han vacunado, el Ministerio del Interior arbitrará los medios para que lo haga

Además, harán respetar el distanciamiento social de dos metros entre las personas y limitarán la capacidad en los locales de votación, entre otras medidas.

Por otra parte, el Ministerio comunicó que para las tareas de limpieza y sanitización de los lugares de votación antes, durante y después de las jornadas electorales del 12 de septiembre y 14 de noviembre, requirió la colaboración de los Gobiernos provinciales, incluyendo la provisión de los recursos humanos y materiales.

En ese sentido, indicó que el ministerio proporcionará a cada establecimiento de votación lavandina granulada para realizar la desinfección. (Télam)

Volver