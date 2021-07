Las bajas temperaturas también afectan a los vehículos: baterías, bujías y anticongelantes

19 julio, 2021 Leido: 0

El frio también afecta a los automóviles, y principalmente en las mañanas con fuertes heladas como las de hoy, a algunos vehículos les cuesta arrancar. Es por ello, que el mecánico tresarroyense Pablo Demateo, explicó en LU24 cuáles son las cuestiones principales a tener en cuenta a la hora de comenzar el día y arrancar el auto, y aseguró que los puntos en los que se debe estar alerta son 3: la batería, las bujías y el sistema de anti-congelamiento.

Por las bajas temperaturas, las baterías sufren en el arranque y tal como lo aseguró el mecánico “se puede quedar sin batería, les cuesta más arrancar”, asimismo, indicó que en el caso de los autos Diesel las bujías también pueden afectarse.

Además, explicó Demateo que “hay varios factores que afectan, como la falta de mantenimiento, la falta de cambio de aceite que genera que lubrique bien, al no tener un buen aceite el vehículo ocasiona también otras cuestiones más adelante”. Pero principalmente las cuestiones más comunes son las anteriormente mencionadas, batería, bujías, y el sistema de anti-congelamiento de los radiadores.

Por otra parte, el mecánico, sostuvo que ante la dificultad de poner en marcha el auto “hay muchos vehículos nuevos que es malo empujarlo para que arranque, en otros vehículos si se puede hacer, es más sencillo que se haga un puente, y en el caso de que no se pueda con ello, acudir a los talleres”.

Los tres puntos principales afectados por el frio antes mencionados, “son tres cuestiones que son de mantenimiento” por lo que con visitas periódicas a los talleres se puede prevenir inconvenientes.

Asimismo, Demateo manifestó que “no es tanta la diferencia de temperatura entre un garaje o la intemperie” pero recomendó que “hay que tener cuidado de ponerlo en marcha, no salir muy rápido, a una velocidad normal el auto no va a tener ningún esfuerzo anormal para el desgaste del motor”.

Consultado por cómo se encuentra el rubro mecánico trabajando en tiempos de pandemia, comentó que la continuidad del trabajo sigue manteniéndose, lógicamente no es como en años normales ya que la gente no viaja tanto, pero en comparación con el 2020, los últimos meses han mejorado muchísimo para el sector.

Volver