Las buenas acciones también son noticia

6 octubre, 2022

Un oyente de la radio no pudo evitar plasmar en una imagen una acción que no debería llamar la atención, pero en los tiempos que corren los valores solidarios, según dice el vecino, tienen que ser resaltados. El agente municipal no dudo en ayudar a un anciano en bajar la vereda y cruzar la avenida, ya que el hombre mayor camina con bastón y era dificultosa esta maniobra. Todo ocurrió en Moreno e Istilart de nuestra ciudad.

