Las calles y sus misterios. Escribe: Omar Eduardo Alonso

No será esta la última vez que me refiera a distintas cuestiones vinculadas con las calles de Tres Arroyos, sabiendo que ya hubo estudiosos que han abordado el tema con absoluta seriedad y propiedad.

Sin embargo, siempre quedan cabos sueltos en las historias de varias de ellas, en algún caso un verdadero misterio al que me referiré oportunamente.

En este caso quiero mencionar lo relativo a la calle Vicente Cacuri.

¿Existe?



No parece, a juzgar por lo que puede observarse en más de un plano confeccionado por la Municipalidad. No se la detecta tampoco si se pretende una consulta por los medios digitales.

No he tenido oportunidad de acceder a un trabajo oportunamente encarado por Hugo Puente, de modo que desconozco lo pudo haber concluido respecto a esta cuestión.

En todo caso es interesante repasar algunos detalles, en esta ocasión basado en un estudio que oportunamente realizara la abogada y docente Stella Maris Parisi cuando orientaba un grupo de alumnos de distintos establecimientos en el contexto del desaparecido Centro de Investigación de Historia Regional que impulsara su padre, Socorso Parisi.

Cacuri

Nació en Tres Arroyos el 9 de junio de 1886.

Desde muy niño tuvo que trabajar como carpintero, pues su padre había perdido el brazo derecho en esa actividad.

Posteriormente trabajó como empleado mercantil.

En 1904 fundó la biblioteca que lleva su nombre y que depende del Sindicato Empleados de Comercio.

Pocos años después se trasladó a Buenos Aires donde en 1910 fundó una casa de remates con su nombre.

Fue Secretario de prensa del Instituto Argentino-Chileno de Cultura; perteneció a la Sociedad Argentina de Escritores y a la Unión Cultural Americana.

Fue colaborador permanente en numerosos diarios y revistas, incluyendo al parecer a la recordada “Figuritas”.

Fue impulsor de la cruzada de “la bolsa de trigo”, con el objeto de llevar “pan blanco con sabor a nuestro sol y a nuestra pampa” a los hombres y mujeres hambrientos de Europa.

Su devoción por Tres Arroyos hizo que gestionara y consiguiera que una calle de la capital lleve el nombre de nuestra ciudad.

Fue rematador, periodista, escritor, publicista, poeta, conferenciante, etc, siempre con espíritu de superación. Al respecto alguna vez dijo que “hice todo lo que pude para ser mejor”.

Falleció el 25 de octubre de 1960.

La calle

La ordenanza número 55 del once de octubre de 1973, que se dictó durante la administración del señor José Abel Del Vecchio establecía que “desígnase a partir de la promulgación de esta ordenanza con el nombre de Vicente Cacuri a la actual calle Magallanes de esta ciudad”.

Esta ordenanza quedó sin efecto al dictarse la número 302 del 2 de setiembre de 1974 con la firma del entonces Intendente municipal Francisco Couso.

Se establecía que “restitúyese el nombre de Magallanes a la calle ubicada al 900 de la avenida Rivadavia, rumbo norte”.

“Designase con el nombre de Vicente Cacuri a la calle que comienza a la altura de avenida San Martín 1150”

No se establecen precisiones mayores por lo que se infiere que se trataría del pasaje Charcas, en cuartel uno, San Martín 1150 sobre mano izquierda, con dirección oeste.

Por simple curiosidad intenté encontrar en planos de la ciudad y también en medios digitales, la calle Cacuri, sin encontrarla.

No descarto que haya sido una búsqueda insuficiente, pero en el desenvolvimiento ciudadano nunca he escuchado referenciar a ese lugar con el nombre que presuntamente debería tener.

Las calles y sus curiosidades, sobre lo que volveré en alguna oportunidad.

