(audio)Las Colectividades están de Fiesta este fin de semana

ANDREA TOLOSA 07-10-2025

El próximo fin de semana se llevará a cabo como sucede anualmente la Fiesta de las Colectividades en El Fanal.

El evento se presentó este martes en la Sociedad Libanesa, con la presencia de representantes de todas las instituciones que integran la entidad, donde se dio a conocer el cronograma que se desarrollará sábado y domingo.

Estuvieron presentes Detlef Venhaus (Países Bajos) , Karime El Cheij (Siria) , Irma Chosco (Bolivia), Juan Bonnecaze (Italia), Miriam Hogsberg (Centro Basko) , Lethy Rojas (Venezuela) Ignacio Hid (Líbano), y Andrea Tolosa Valle (España) quien preside de la Comisión.

Además de la venta de platos típicos durante las dos jornadas.

La novedad brindada para la edición 2025 es que en el cierre del sábado se presenta la banda marplatense Cumbia Grande para cerrar el primer día, y que habrá un espacio para los más chicos.

El domingo en tanto, se presentan los distintos cuerpos de danzas.

Toda la mercadería que se utilice para preparar los platos, así como la bebida que se venda en el lugar, son proveídas por la firma LacTres.

