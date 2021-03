Las Colectividades Extranjeras ofrecen un verdadero tour gastronómico para acompañar la Fiesta

10 marzo, 2021

Las Colectividades Extranjeras ofrecerán un verdadero tour gastronómico en adhesión a la Fiesta Provincial del Trigo, ya que el domingo 14, entre las 11 y las 15, venderán platos típicos en sus sedes como una forma de sumarse al festejo. Según indicó Yanina Yitani, “ya el año pasado tuvimos la exitosa experiencia de este tipo de feria, en noviembre, postergando la tradicional de las Colectividades por la pandemia. Y nos fue muy bien. Por eso este año nos sumamos a la Fiesta del Trigo y creemos que la gente no se lo puede perder porque es comida que no se come con frecuencia”.

España ofrecerá su paella tradicional, tortilla con chorizo y empanada gallega de pescado, en el Club Español. “Es muy importante reservar previamente para no quedarse con las ganas y además para que los organizadores puedan preparar acorde a la demanda”, indicó Yitani. En este caso hay que comunicarse con el 15558765 o en la sede de Hipólito Yrigoyen 468.

La Sociedad Francesa, en 1810 Nº72, venderá boeuf bourguignon (carne guisada al vino tinto), mille feuille (milhojas con dulce de leche) y eclairs, que podrán reservarse al 2983540264.

Los libaneses, en su sede de Rivadavia 558, ofrecerán empanadas árabes, pollo al taratur (ideal para la picada, con salsa a base de mayonesa, limón, tahini y perejil), hummus y kebbe sadnie (cocido). Las reservas se reciben en el 2983444592 y 2983340821.

“La colectividad de los Países Bajos estará en el Molino Holandés, ofreciendo quesos gouda saborizados y sus ricos postres como lemon pie, budines con especias, tarta de manzana y tartas frutales. Los sirios, en su sede de Sargento Cabral 47, ofrecerán una variedad de empanadas árabes, niños envueltos, puré de berenjenas y baklawa, con reserva al teléfono 15447735. Y los vascos, en Sarmiento 375, venderán su txistorra (chistorra), que se puede reservar al 15402013”, concluyó Yitani.

