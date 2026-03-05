Las Colectividades trajeron color y diversidad en su presentación

5 marzo, 2026 0

La diversidad cultural de nuestro distrito se puso de manifiesto con la gran presentación de las Colectividades. Desplegaron arte, tradición y ofrecieron un hermoso espectáculo que fue apreciado por los presentes.

Brillo, color y mucho cariño y esfuerzo de cada una de las colectividades que se presentó en nuestra fiesta.

Como cada año, ocuparon cada rincón de nuestro escenario mayor con su talento y despliegue escénico. Fueron recibidas por el público con mucho entusiasmo.

Volver