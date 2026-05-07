Las Cuadrillas municipales continúan trabajando en distintos puntos de la ciudad tras el temporal

7 mayo, 2026 14

Luego de las intensas lluvias registradas este miércoles y en la madrugada del jueves, cuando se acumularon 103 milímetros de agua caída, por su parte, el equipo de las cuadrillas municipales siguen desplegadas en distintos sectores de Tres Arroyos realizando tareas de desagote, limpieza y mantenimiento para mejorar el escurrimiento del agua.

Uno de los principales trabajos se concentra en la desobstrucción de desagües y bocas de tormenta, donde la acumulación de hojas y ramas propias de la época otoñal genera dificultades adicionales en el drenaje.

Por otro lado, el equipo trabaja permanente para retirar las hojas, residuos y elementos que impiden el normal funcionamiento de los sistemas pluviales, priorizando los sectores más afectados y las situaciones de mayor urgencia.

Desde el Municipio se continúa monitoreando la situación y coordinando tareas en distintos barrios de la ciudad, con personal y maquinaria desplegados desde las primeras horas del temporal.

Además, se recuerda a los vecinos que ante emergencias o inconvenientes pueden comunicarse a la línea 147, que permanece activa para recibir reclamos y solicitudes de asistencia.

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