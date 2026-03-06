(audio y video)Las dificultades del Hospital expuestas ante los productores

Sergio Garcimuño, representando a la Comisión de Amigos del Hospital, usó inicialmente de la palabra – en un espacio distinto a las ponencias de los integrantes de la Mesa Redonda – y brindó un panorama sobre la crítica situación en la que se encuentra el nosocomio “por lo que nos preocupa en este momento, y quiero tratar de transmitir dos o tres cuestiones que consideramos importantes para mantener la calidad de la salud pública que tenemos en nuestro partido; estamos atravesando un momento complicado porque se ha recargado la atención principalmente en el Centro Municipal de Salud que es el Hospital Pirovano y 17 Unidades Sanitarias en todo el partido de Tres Arroyos, por lo que se sabe que el municipio realiza un esfuerzo enorme pero eso no alcanza porque la ciudad está recibiendo fondos por esa situación por parte de la coparticipación que se recibe, que sería el ingreso genuino pero no llega a cubrir las necesidades de funcionamiento diario y actualización tecnológica que nos obliga a reforzar lo que hace el municipio”.

“En este último año que pasó desde el municipio se accedió a un tomógrafo y a dos equipos de rayos por una inversión de 550 millones de pesos; afortunadamente han aparecido varias comisiones de amigos en las localidades con las que trabajamos en conjunto para solucionar problemas diarios y de actualización tecnológica, por lo que ese esfuerzo se transformará en unos 800 o 900 millones porque queremos incorporar equipos de alto costo como son los equipos de rayos para Claromecó y con un costo de más de 32 mil dólares, y también debemos actualizar y reparar el mamógrafo, por lo que nos hemos comprometido para solucionarlo en beneficio de la comunidad”, explicó.

“Queríamos aprovechar este tiempo para difundir las cosas que hacemos, la comunidad nos da el apoyo, valorizamos ese esfuerzo, pero no es suficiente “por lo que planteamos la posibilidad a quienes se encuentran presentes a que nos acompañen en estos tiempos”, dijo, y puso a disposición el alias y CBU para contribuir en una urna (foto).

Acompañó los conceptos Eugenio Galilea, quien hizo una detallada descripción sobre los elementos a incorporar y al igual que Garcimuño agradeció la posibilidad de colaboración.

