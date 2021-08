Las divisiones inferiores del fútbol pusieron primera

21 agosto, 2021 Leido: 56

Arrancó el campeonato de las divisiones formativas con estos resultados:

Boca vs. Once Corazones: Once Corazones en sub 13 gano Boca 2 a 0 ,en sub 17 también se impuso el “xeneize” 2 a 0; Nacional vs Copetonas en sub 13 gano el “decano” 5 a 0 y en sub 17 se impuso el “decano” 5 a 3; Acdc vs Unión en sub 13 gano Acdc 7 a 0; Olimpo vs Central en sub 13 gano Olimpo 7 a 1; Villa vs Cascallares en sub 13 gano Villa 1 a 0, en sub 17 goleo Villa 4 a 0.

Alumni vs Huracán en sub 13 goleo el “globo” 6 a 0, en sub 15 Huracan se impuso 5 a 2 y en sub 17 gano Huracán 4 a 1.

Colegiales vs San Martín jugaron solo en sub 13 y gano el “santo” 2 a 1; Quilmes vs Independencia, con triunfo del “ventarron” en las 3 categorías 3 a 1 en sub 13, 3 a 1 en sub 15 y 10 a 0 en sub 17; Garmense vs Agrario en sub 13 gano “Garmense” 14 a 0, y en sub 15 gano Agrario 2 a 0.

Volver