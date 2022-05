Las docentes son las carreras más elegidas del Instituto 167

Las carreras más elegidas del Instituto 167 son las docentes, entre las que se destaca en el primer lugar el Profesorado de Nivel Inicial, seguido por el de Primaria y un poco más lejos por Educación Especial, Historia y Geografía. Y entre las técnicas, Administración Contable es la opción favorita de los estudiantes. “Y desde que la incorporamos también es muy solicitada la tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico. En todos estos casos siempre se superan los 30, 40 estudiantes, mientras que el resto tiene inscriptos pero no en esa cantidad”, aseguró la directiva Paula Lusi.

Sobre Acompañamiento Terapéutico, aseguró que “en su momento la pensamos como asociada a Educación Especial, y de hecho por entonces la formación que había era a través de cursos privados, e incluso muchos estudiantes de Especial se iban a otras localidades para cursar ese año de AT porque consideraban que podía servirles para su carrera. Por eso no dudamos en incorporarla. Se logró además especializar esa formación, que hoy dura tres años y el profesional sale con un título de técnico superior, con un título intermedio al año que los habilita para ejercer”.

Lusi admitió, asimismo, que hay desgranamiento de matrícula por varios factores; incluso la pandemia impactó entre quienes no pudieron adaptarse al uso de la tecnología, mientras que por otra parte impulsó a otros a estudiar de manera virtual como una posibilidad que la presencialidad no les daba. “Incluso se está pensando en que los estudiantes de nivel superior, más allá de que se retomó el trabajo académico en la forma habitual, puedan acceder a otras modalidades de cursada”, concluyó Lusi.

