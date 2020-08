Las dudas de Juntos por el Cambio: “en ningún lugar de la Sexta habilitaron las guarderías”

El bloque de Juntos por el Cambio dirigió una nota a la Comisión de Familia del Concejo, planteando dudas acerca de si el protocolo para la reapertura de las guarderías “fue aprobado por la Provincia y por Región Sanitaria”. Daiana de Grazia, edil de esa bancada, dijo estar “sorprendida por la habilitación, porque si bien los padres tienen el derecho a trabajar, si tienen que dejar el chico en una guardería será el Estado el que tenga que buscar algún mecanismo para su cuidado garantizándole también el derecho a la salud. Queremos saber si está informada la Asesoría de Incapaces y si esos protocolos están aprobados por las autoridades”.

“Si los colegios han dejado de funcionar porque no se puede garantizar el distanciamiento social, el tapabocas obligatorio y el hecho de que no se compartan útiles, nos preguntamos cómo se hace en una guardería donde hay niños muy chiquitos”, se planteó de Grazia.

“Consulté en toda la Sexta Sección y no hay ningún lugar donde se hayan habilitado las guarderías”, sostuvo.

También advirtió que si bien se trabajó sobre el tema de la tercera edad, “con un protocolo muy claro que planteaba hacer una división de vidrio o plástico para que se pudieran dar las visitas, esto se demoró por parte del Municipio y la Provincia y hoy con el COVID ya en Tres Arroyos entiendo que va a ser imposible que esas visitas se puedan concretar, así que los adultos mayores, con plena capacidad de discernir y derechos, pasarán un año sin poder elegir”.

