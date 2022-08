Las estadísticas de Fabiano: 184 accidentes en lo que va del año, con 127 lesionados y 4 fallecidos

El arquitecto y exconcejal Roberto Fabiano dedicó buena parte de su gestión en el Legislativo local a abordar la temática del tránsito y la seguridad vial. Y en el marco de esa labor sigue obteniendo información valiosa, a nivel estadístico, sobre los accidentes en la ciudad. En este sentido, además de compartir los datos que ha recopilado, reflexionó en torno a la problemática y consideró que, a la vista de que la mayor parte de los siniestros se producen en los tramos urbanos de las rutas nacionales, “Vialidad no se hace cargo de nada, no toma medidas para evitar lo que está pasando”.

“Sin datos es muy difícil apuntar a soluciones”, dijo Fabiano, que ha registrado la existencia, en lo que va de este 2022, de 184 siniestros con 127 lesionados y cuatro fallecimientos; de los cuales 152 se dieron dentro del casco urbano, 30 son sobre ruta, 85 sobre avenidas y 37 sobre calles. Hubo, en estos accidentes, 18 lesionados sobre ruta, 65 sobre avenidas, y en calles comunes 5 casos. Los fallecimientos se registraron 2 sobre ruta en tramo urbano, 1 en avenida urbana y otro en ruta abierta.

“En las avenidas y en el tramo urbano de la ruta se dan los puntos críticos, sobre los que están trabajando desde el bloque de Juntos y yo lo hago en forma permanente. De nuestra parte hay proyectos presentados hace más de cuatro años, con propuestas para el casco urbano, las avenidas y algunas modificaciones a normas que habría que hacer. Y sobre los tramos urbanos de la ruta, presentamos un proyecto a principios de este año con medidas a tomar”, describió Fabiano, que denunció el “abandono” de estos sectores por parte de Vialidad.

“Vialidad no se hace responsable de nada ni toma ninguna medida para mejorar esta situación: hubo 30 accidentes en lo que va del año. Por eso pedimos que el Ejecutivo tome cartas en el asunto porque hasta la Ley de Tránsito lo faculta, porque si bien se trata de rutas nacionales, el hecho de cruzar la ciudad por dentro genera la posibilidad de tomar medidas. De hecho acompañamos antecedentes de otros municipios que han instalado semáforos, que es una de nuestras propuestas, sobre todo en los cruces de las avenidas. Además tenemos que mejorar, con el tiempo, las colectoras, para luego cerrar los accesos a la ruta que no sean los cruces semaforizados”, consideró el arquitecto.

En tanto, estimó que el clásico lomo de burro que se suele colocar en sectores donde se maneja a alta velocidad “es la manifestación física de la incapacidad para ordenar el tránsito. Si se ponen en todas las esquinas probablemente se reduzcan los accidentes, pero es una incoherencia. Si no, se les puede preguntar a los Bomberos y las ambulancias las roturas que han tenido”.

Y reflexionó en torno a la problemática del exceso de velocidad. “El segundero de los semáforos es para frenar antes, no para acelerar y pasar más rápido. Además no hay conciencia de la velocidad que tienen los autos; nadie mira el marcador. No es todo responsabilidad del Estado, que tiene que educar, controlar y hacer un seguimiento permanente, pero nosotros tenemos que cumplir nuestras obligaciones. Y educarnos; en otros países del mundo, para obtener el registro se capacita durante un año y con costos elevados. Acá es un trámite breve, que incluso a veces por falta de gente se hace sin pasar por el examen previo. Y la falta de conocimiento de las normas por parte de quienes conducimos es evidente”, concluyó.

