Las estadísticas de VIH en la ciudad se han estabilizado

2 diciembre, 2019

Luego de conmemorarse ayer el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, desde el Servicio de Medicina Preventiva del Centro Municipal de Salud, el Dr. Héctor Lupino, aseguró que en la ciudad la cantidad de personas infectadas con VIH es estable, aunque alertó que en los últimos meses se detectaron nuevos casos, entre ellos mujeres embarazadas.

“Sigue habiendo infecciones, evidentemente todavía no hay suficiente conciencia en la gente. Se avanzó en el tratamiento. Hoy con pastillas para el VIH si se toma como corresponde es lo menos importante porque se puede tener una vida prácticamente normal. Ahora se les da más importancia a las enfermedades que aparecen luego, es decir qué pasa a futuro con quienes sobreviven y se vuelven adultos mayores”, indicó.

Mencionó además que las estadísticas se han estabilizado, aunque existen personas que viven con el VIH y son el 30 por ciento que no lo sabe.

Remarcó que “todo el mundo debe hacerse el estudio, por cada mujer hay dos varones infectados, pero se está acercando la estadística, ya no son tan evidentes como antes”.

Indicó que en Tres Arroyos, “estamos con una situación estable, aunque los último meses hubo 4 casos nuevos, de los cuales algunas están embarazadas”.

Aseguró que “el método más seguro sigue siendo la utilización del preservativo para tener sexo seguro”.

