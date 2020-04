Las farmacias locales ya están aplicando la vacuna antigripal a afiliados a PAMI

Carolina, de la farmacia Di Rocco de esta ciudad, anunció que se inició hoy la campaña de vacunación antigripal para los abuelos afiliados a PAMI en esta ciudad. “La mayoría de las farmacias han recibido las dosis y están en la campaña; no tenemos información sobre las sindicales.



El tema depende de cada farmacia porque no todas recibieron las mismas dosis, pero la nuestra funciona por orden de llegada, se le toma el carnet de afiliado a cada jubilado, que lo tienen que traer, se lo valida y se procede a la aplicación, guardando la distancia que corresponde en este momento”, explicó.

“Les pido mucha paciencia, y que no vengan demasiado abrigados para agilizar la aplicación, para facilitar los movimientos. Los horarios son de 8.30 a 12 y de 16 a 20”, indicó Di Rocco, quien anunció que también hay dosis, en su farmacia, para quien quiera comprar y aplicarse la vacuna antigripal.

