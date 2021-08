Las historia detrás de la Fragata Libertad: la odisea para la financiación de su construcción

Las historias tras la Fragata Libertad son innumerables, y Mario Jorge García, es un Ingeniero Agrónomo jubilado, que en comunicación con LU24 recordó a su padre, quien participó en el equipo que permitió en la década del 50’ conseguir la financiación necesaria para construir el icónico navío argentino.

Mario vino en 1986 a trabajar a Tres Arroyos, y luego de vivir en varias provincias por su trabajo, ahora jubilado volvió a vivir a nuestra ciudad y explicó, tal como lo aprendió de su padre, de qué trata la “Arquitectura Financiera”.

El padre de Mario García, trabajó en el Astillero Rio Santiago, que es donde se construyó la fragata y sostuvo que “se hacen dos proyectos, uno financiero y otro naval” y además se realiza “un estudio final del diseño en Inglaterra, donde también aprueban la calidad del acero naval con el que se construye el barco”.

Según le contó su padre, en el año ‘53 aproximadamente, cuando estaba terminando la carrera de contador público, “se decide reemplazar la Fragata Sarmiento que es la que funcionaba como Buque Escuela, se busca la financiación para el barco, que era bastante complicado, esta fragata se logró financiar con dinero de Argentina”. El papá de Mario, comentaba que eran alrededor de 20 o 30 personas en el astillero, “todos sentaditos al lado de un teléfono buscando dinero para financiar la construcción” durante varios años.

“Mi padre se dedicó a la parte financiera del astillero toda su vida, se jubiló con 67 años y trabajo 5 años más como asesor del astillero”, que en su momento fue el astillero más grande de Sudamérica.

“Su vida fue juntar dinero para hacer un barco” y lo consiguió, cuenta Mario, y comentó además que “la fragata Hércules se hizo en Inglaterra, pero su gemelo se hizo en el astillero Rio Santiago, para ese barco fue sumamente complicado conseguir el dinero, épocas de las guerrillas, pero si tengo la imágenes de mi padre venir con las carpetas a casa y llamar desde nuestro teléfono particular a Francia a las 3 de la mañana”.

Recordando momentos imborrables con su padre, Mario aseguró que “íbamos muy seguido al astillero con mi hermano, y he estado muchas veces en el interior del Libertad” pero en el día de ayer, decidió no asistir a avistar el navío en las costas claromequenses porque “a uno le causa emoción, preferible es verlo a la distancia y tener el recuerdo de un padre que ya no está”.

