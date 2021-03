Las jóvenes de Reta vinieron a la Fiscalía y denunciarán a Toledo

15 marzo, 2021 Leido: 500

Tras ser asesorada junto a su amiga Florencia Oliva en la Fiscalía local y mientras preparan una denuncia contra el delegado Oscar Toledo, Marcia Petersen –una de las jóvenes a quien el funcionario llamó ‘faloperas’ y ‘cabeza quemada’- aseguró por LU 24 que se mantiene “firme en la convicción de que hay que desenmascarar a autoridades que hacen abuso de poder, a lo que ya estamos mal acostumbrados en Reta a esto, y por eso fue positivo haber llegado a grabar y poder socializar el mensaje que Toledo nos da como delegado, para que la gente lo conozca y se pueda repudiarlo”.

Petersen repasó los hechos ocurridos tras la pintura de un mural, que otros jóvenes de Copetonas y Reta llevaron a cabo como homenaje al rapero tresarroyense fallecido Tincho Vidal. “Eligieron un pedestal en ruinas, en el que va supuestamente arriba un busto del Almirante Brown pero al que nunca vimos, de hecho el chico que pintó el mural jamás había visto ni sabía que allí fuera un busto. Y por supuesto les resultó emocionalmente chocante que lo borraran de un plumazo sin haber siquiera hablado con ellos para darles una explicación. Fue entonces cuando les ofrecimos con Flor hablar con el delegado, para contarle por qué se había hecho eso ahí, y qué sentido tenía, y si la excusa era que no habíamos pedido permiso, ir y pedírselo. Pasamos por un corralón a comprar unos aerosoles, el delegado vive a la vuelta y fuimos a su casa. El resto es lo que se escucha en el audio: se defiende diciendo que es su plaza, nos llama faloperas de mierda y cabezas quemadas, cuestión que no entendemos a qué se debe, y lo más grave: cuando lo llaman de los medios se reafirma en su postura, argumenta que nos conoce desde chicas…Pero más allá de querer salvar nuestro honor, que es lo que nos dicen, y que el delegado renuncie, lo que nosotros queremos poner de manifiesto es que esto se suma a una larga lista de antecedentes”, sostuvo la joven.

“Como organizadoras del Reta Rock, el año pasado, tuvimos un encuentro muy desagradable porque no cumplió ninguno de los compromisos que habíamos pactado en reuniones previas y que figuraba incluso en las actas. Ahí ‘sacó su genio’, como dice él, y nos dijo que no estaba seguro de si donábamos lo recaudado a la escuela, cuando con consultar a la cooperadora era suficiente. Por eso ya no nos da ganas de ir a hablar con él para evitar que nos agrediera”, aseguró Marcia, quien desmintió además que hayan apedreado la delegación o proferido insultos contra él.

Finalmente, aseguró que después de los hechos registrados en el audio, Toledo “volvió a insultar a Florencia, a quien interceptó en la calle y le dijo ‘mogólica’, ‘enferma’, ‘te voy a mandar la policía a tu casa’. Acordamos entonces hacer una juntada en la plaza, armamos una asamblea vecinal, y se escribió una nota para elevar al intendente, que en definitiva es responsable también porque nosotros no elegimos al delegado, lo designa él”.

Volver