Las legumbres son un comodín en la alimentación

13 febrero, 2025 0

En la semana que se celebró el día mundial de las legumbres te dejo información de cómo incluirlas en el día a día y contarte sus beneficios y que aportan.

Pueden funcionar en el plato como hidratos o como proteínas porque:

Tienen casi la misma cantidad de hidratos que los que usas en tus comidas como el arroz, pastas, y otros, aportan un 60% de carbohidratos y encima con muchísima fibra.

No nos olvidemos que te dan la misma cantidad de proteínas que las que vienen de los animales como carne, pollo, huevo y queso, casi un 20%. Si bien sus proteínas no son del todo completas, porque les falta una pequeña cantidad de un aminoácido, cuando se complementan con los cereales en el mismo día (arroz, trigo, avena) los cereales le aportan ese aminoácido que le falta y forman una proteína completa!

Como siempre les digo a mis pacientes, no se preocupen porque los cereales los comemos todo el tiempo. Incorporemos más legumbres que el consumo es muy bajo en general y son excelentes.

Muchas veces me dicen que no comen legumbres por no comer productos enlatados. Es preferible comerlos así que no hacerlo. La lata no tiene conservantes, la forma de conservar es el envase, el tema es que las legumbres tienen sodio agregado, por eso si las lavas bien antes de consumirlas podés sacarle hasta un 25% de ese sodio.

Si preferís las legumbres frescas podés remojarlas, cocinarlas, déjalas enfriar y guárdalas en porciones en el freezer. La mejor solución para tener siempre una opción saludable lista en minutos. La mejor manera de ahorrar tiempo y estar organizados.

Podes comerlas como opción dulce o salda, combinarlas con arroz, huevo, queso, con pollo y hasta con carne! Y no te olvides que también quedan geniales con chocolate y algún endulzante, preparadas como galletitas, leíste bien: GALLETITAS DULCES RIQUISIMAS. Si querés ver recetas visitame en @alegrizar en Instagram.

Si tenés más dudas contáctame en redes

Carolina Tedesco

Lic. En Nutrición MP 6764/Comunicadora

En las redes me encontrás como @alegrizar Facebook|Instagram|TikTok

