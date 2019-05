Las Leyendas del TC pasaron por Tres Arroyos

Hoy culminó toda la actividad de las Leyendas del TC en Tres Arroyos donde dejaron una linda imagen autos emblemáticos dentro del automovilismo argentino como El Trueno Naranja de Carlos Pairetti, el Fálcon de Nasif Estéfano, el Falcon de Tito Urritavizcaya, el Falcon de Jony De Benedictis, también autos caros al sentimiento de los tresarroyenses como el Falcon F100 de Bautista Larriestra, la “Ratita” y el Torino de Segundo Taraborelli y las réplicas de los autos de Eduardo Marcos de la flia. Andrada, el Falcon del Pato Silva, el Falcon de Alberto Beguerie, el Chevitu de Jorge Cupeiro, "El Cuadrado" de Ricardo Peduzzi, el Falcon de Héctor Gradassi propiedad de Alfredito Garcia, el Falcon de Daniel Muisse, la Dodge ex Orlando Rodriguez de Ricardo Kreis, una Dodge ex Walter Alifraco de Esteban Knudsen, Falcon de Carmelo Galbato, Falcon de Nestor Latorraca, Chevrolet de Juan M. Fangio, Dodge de Alberto Palma, Chevrolet de Rene Tornatore entre otros.

Hubo presencia de pilotos ex TC como Eduardo Marcos, Diego Vassolo, Eduardo Bouvier, Armando Ciancaglini, Edgardo Caparros, Daniel Muisse quienes estuvieron girando y con un volver a vivir se evidenció la emoción de cada uno de los visitantes al Autódromo local.