Las misas de la Parroquia del Carmen volvieron a los canales virtuales

2 noviembre, 2020 Leido: 234

El padre Roberto Buckle, párroco de Nuestra Señora del Carmen, recordó hoy que tras las últimas restricciones por el crecimiento de los casos de coronavirus, las misas que se habían retomado en el patio de la parroquia se suspendieron y volvieron a realizarse por los canales de Facebook y YouTube “Del Carmen Tres Arroyos”.

“La gente había respondido muy bien a las misas en el patio, porque la reunión comunitaria es importante en todos los órdenes, y sobre todo en el religioso. Así que habíamos armado listas, porque no lo podíamos hacer con más de 20 personas, y según el clima elegíamos el sector del patio donde hacer las misas. Lo que notamos es que el encierro les está haciendo daño a algunas personas, sobre todo aquellas que no trabajan, que son jubiladas, y también los más chiquitos. Por allí se observan cambios de carácter”, advirtió el sacerdote.

Finalmente, compartió un mensaje de esperanza en torno al momento que la sociedad atraviesa por la pandemia. “Es muy importante comunicar el amor, con una llamada, una visita, no es algo opcional: todos nos dejaríamos morir si nos faltara el amor. Lo veo en la gente, en este tiempo muy difícil mucha gente ha comenzado a acompañar personas, haciéndoles las compras, visitándolas en la medida de lo posible. Y para los que creemos en Dios, está la posibilidad de recurrir a él. La oración, en este tiempo, también ha sido muy importante, la espiritualidad tiene una búsqueda, hay una sed interior”, concluyó.

