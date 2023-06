Las novedades de Burgwagen para el mes de junio

7 junio, 2023

Este mes de junio, desde Burgwagen Tres Arroyos tienen varias novedades en sus financiaciones. En este sentido, esta mañana Jonathan Tribuson de la concesionaria de nuestra localidad, dialogó con LU 24 y comentó: “estamos con una entrega pactada por contrato, sin sorteo ni licitación en la cuota 3. Es decir, aproximadamente se podrá tener la camioneta en 80 días y es una financiación 60-40 con la posibilidad de integrar ese 40% cubriéndolo con algún vehículo usado para quien desee cambiar el auto.”

Además, y según explicó Tribusón: “está la posibilidad también del llave por llave para todos aquellos que entregarían un vehículo usado. Y en cuanto a las condiciones, estamos bastante abiertos a lo que sería la toma usado, no exigimos ningún año, ningún modelo, versión. Simplemente que se acerquen al concesionario, se perite el vehículo usado, veamos si se llega y a partir de ahí no va a haber discriminación con ninguna marca ni nada.”

Y en cuanto a las ventajas, detalló: “La financiación está muy buena porque te deja financiar siete millones de pesos, ni más ni menos, que hoy por ahí las tasas de banco no cubrirían ese monto de capital y si lo llegan a cubrir las tasas de interés son extremadamente elevadas. Esto sería hablar de prácticamente ciento diez por ciento anual.”

Para más consultas, se puede acceder a la sede de Burgwagen ubicada en Avenida Caseros 1176 o comunicarse al 2983 55 5701

