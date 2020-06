Las Payasolidarias ayudan a acondicionar la vivienda de un abuelo de 94 años

Una de las referentes del Comedor Payasolidarias, Cristina Ruiz, explicó esta mañana a nuestra emisora que tanto ella como un grupo de voluntarios están abocados a la limpieza y acondicionamiento de la vivienda de una abuelo de 94 años que sufrió tiempo atrás un incendio en el lugar. Piden ayuda a la comunidad para continuar con la tarea.

“Lo conocimos hace un mes y vive en la esquina del comedor. Veníamos a traerle la vianda, pero no entrábamos a su casa. Un día vine a entregarle el almuerzo, golpeo y no me atendía y cuando me asomo vimos que estaba viviendo en pésimas condiciones, porque se había incendiado su casa adentro y continuaba viviendo con todas las cosas quemadas. Decidimos con un grupo de colabores del comedor y gente que se sumó, asistirlo y estamos limpiando, acomodando y pintándole para que el esté en buenas condiciones de salud además”, detalló esta mañana.

Cristina, también aclaró que el abuelo en cuestión tiene un hijo en Sierra de la Ventana que vino el lunes “y colaboró pero tampoco tiene recursos para ayudarlo”.

“Eran muchas las cosas que había, ya que sucede que además tiene la enfermedad de acumular cosas, por lo que unos 8 camiones se necesitaron para tirar todo lo que había. Teníamos que limpiar, pintar, cerramos el comedor una semana para dedicarnos a este caso. Seguimos precisando vidrios, puertas placas, pintura, un inodoro, membrana para el techo, un anafe o cocina, sillas, una heladera, le estamos montando la casa”, sostuvo a nuestra emisora.

Destacó que hay gente que se acercó a ayudarlo con ropa y frazadas.

Los interesados en colaborar, pueden acercar las donaciones a Jujuy 1042 la sede del comedor.

