“Las políticas de abandono de la salud del gobierno de Milei matan, es criminal”dijo Kicillof ante intendentes

19 mayo, 2026 75

El intendente municipal, Pablo Garate, estuvo presente en la reunión convocada por el Gobernador Kicillof ante la grave situación sanitaria que atraviesa la provincia.

En ese contexto, alrededor de 70 Jefes municipales de distintas banderías políticas, se sumaron a la convocatoria, previa a la marcha federal que se realizará mañana miércoles. Participaron también dirigentes alineados al Movimiento Derecho al Futuro, referentes camporistas y representantes del Foro de Intendentes Radicales, que, si bien adhieren al diagnóstico sobre la crisis del sistema de salud, no participarán de la movilización prevista.

Kicillof tildó como una “catástrofe sanitaria” y afirmó que las políticas de Milei “matan”

“Atravesamos una verdadera catástrofe sanitaria en la que miles de familias sufren el abandono explícito del Gobierno nacional. Producto de la crisis económica y la desregulación de la medicina prepaga más de 742 mil personas perdieron su cobertura de obra social.

En muy poco tiempo, el ajuste, la interrupción en la entrega de medicamentos y la eliminación de programas generaron un aumento sin precedentes en la mortalidad infantil, la mortalidad materna y las internaciones por causas evitables. Pero la Provincia y los municipios no nos quedamos de brazos cruzados.

Una vez más, junto a los intendentes nos estamos haciendo cargo de la situación y brindando todas las respuestas que están a nuestro alcance, aun con nuestros sistemas de salud sobrecargados. Por eso adherimos a la marcha federal por el acceso y el derecho a la salud de todos los argentinos.

Muchas gracias a las y los intendentes de todas las fuerzas políticas que nos están acompañando en este reclamo que es para cumplir con el único pacto que tenemos, que es con el pueblo bonaerense”, publicó el mandatario provincial en sus redes sociales.

El informe presentado por la Provincia sostiene que el Gobierno nacional aplicó un “fuerte ajuste y desregulación del sistema de salud” y detalla que el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud nacional cayó un 40% respecto de 2023.

El informe presentado por la Provincia sostiene que el Gobierno nacional aplicó un “fuerte ajuste y desregulación del sistema de salud” y detalla que el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud nacional cayó un 40% respecto de 2023.

Además, el documento asegura que:

742 mil personas perdieron cobertura de obra social o prepaga.

Las cuotas de las prepagas aumentaron un 398% desde 2023.

La ocupación de camas de terapia intensiva en hospitales públicos del conurbano llegó a niveles de entre 80% y 90%.

Las internaciones en hospitales públicos aumentaron un 35% entre 2023 y 2025.

La mortalidad infantil subió un 6,25% y la mortalidad materna un 37%.

Otro de los puntos centrales del documento apunta contra el cierre del Programa Remediar. Según el informe, la reducción en la entrega de medicamentos generó un aumento de internaciones evitables y una mayor saturación hospitalaria.

También se advirtió sobre problemas en la provisión de vacunas, con “faltantes” de dosis contra hepatitis, varicela, sarampión y gripe. El texto sostiene que actualmente solo el 32% de los mayores de 65 años recibió la vacuna antigripal.

En el apartado dedicado al PAMI, el documento denuncia una reducción del 40% del presupuesto del organismo y afirma que “uno de cada cuatro jubilados no puede retirar medicamentos en farmacias”.

Por último, el informe también aborda la situación de la salud mental y señala que existe un “presupuesto cero” para el área a nivel nacional.

El texto concluye con un reclamo al Gobierno nacional para aumentar el financiamiento del sistema sanitario, reforzar el presupuesto del PAMI, garantizar vacunas e insumos y evitar el cierre del Programa Remediar. Además, exige el pago de la deuda que Nación mantiene con la provincia de Buenos Aires.

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