Las probables formaciones de Primera y Segunda División para este domingo
El torneo de elite del fútbol local continua su tercera fecha con cinco encuentros de alto voltaje. Repasamos cómo se perfilan los once titulares de los equipos que buscarán el protagonismo en la jornada. Además, se jugará el encuentro que cierra una nueva fecha en Segunda División y también repasaremos las probables de los equipos en cuestión.
Segunda División
Claromecó vs Juan Eulogio Barra:
Probable Barra: Mateo Ibarra, Emmanuel Argüello, Miguel Prevostini, Braian Díaz, Julián Nievas; Franco González, Juan Marín, Emanuel Elizalde, Sebastián Martínez; Alejandro Cruz y Alex Prevostini. DT: Darío Pollese.
Primera División
Olimpo vs Quilmes:
Probable Quilmes: Natanael Anta; Román Fauquen, Franco Colonna, Cristian Espinal, Luis Di Croce; Juan Sosa, Nicolas Quintana, Uriel Olivera, Mauricio Daloisio; Tomás Espinosa y Marcelo Infesta. DT: Martin Segovia.
Huracán Ciclista vs El Nacional:
Probable Huracán Ciclista: Rodrigo Reynaud; Mauro Ocampos, Julián Britos, Santiago Ontivero; Maximiliano Tavieres; Facundo Gómez, Ramiro Arias, Agustín Paradisi, Bautista Paradisi; Augusto Ontivero y Joaquín Arrachea. DT: Juan Carlos Bermegui.
Probable El Nacional: Axel Mendoza; Roni Daguerre, Simón Ascensión, Diego Argonz, Joaquín Cejas; Gino Hidalgo, Matías Jalil, Juan Segundo Granero, Alejo San Román; Javier Elizondo Y Ezequiel Saporiti.
Echegoyen vs Boca Juniors:
Probable Echegoyen: Leonardo Seren; Agustín Roldan, Ezequiel Funes, Jeremías Funes, Alexis González; Santiago Daria, Ariel Barrionuevo, Máximo González; Axel Mink, Santiago Espinosa y Facundo Franceschetti. DT: Fabian Sánchez.
Probable Boca Juniors: Julián Masson; Lautaro Basterrica, Agustín Macias, Carlos Ruschetti, Agustín Aja; Lucas Sánchez, Juan Cruz Mouhape, Juan Cruz Chico, Joaquín Sánchez; Mateo Gourriet; Tomas Allende. DT: Roberto Reino.
Colegiales vs Once Corazones:
Probable Colegiales: Jorge Alonso; Juan Ignacio Marchetti, Diego Sanabria, Ezequiel Coronel, Aaron Cárdenas; Manuel Errozarena, Facundo Barbosa, Ezequiel Barbosa, Juan Ignacio Silva; Octavio Retamoso y Owen Toso. DT: Omar Espinal.
Probable Once Corazones: Joaquín Alberca; Alejandro Piñero, Franco Velázquez, Fernán Rodríguez, Joaquín Diaz; Joaquín Ayesa, Julián Salas, Alejandro Cataldi, Julián Prieto; Leandro Rivera y Federico Di Lorenzo / Ian Emmanuele. DT: Gustavo Córdoba.
Huracán vs San Martin:
Probable San Martin: Nicolas Bellusci; Franco Molina, Leandro Mozo, Benjamín Osses, Francisco Calvo; Blas Piscicelli, Alejandro Hiriart, Lautaro González, Santiago Schifini; Cristian Varas y Alexis Diaz / Adriano Ocampos. DT: Maximiliano Siervo.