Las probables formaciones de Primera y Segunda División para este domingo
El torneo de elite del fútbol local pone segunda con seis encuentros de alto voltaje. Repasamos cómo se perfilan los once titulares de los equipos que buscarán el protagonismo en la jornada. Además, se jugará el encuentro que cierra una nueva fecha en Segunda División y también repasaremos las probables de los equipos en cuestión.
Segunda División
Alumni vs Agrario:
Probable Alumni: Nicolas Herrera; Camilo Cabodevilla, Bautista Peñalba, Agustin Bucci, Alejandro Novara; Manuel Martínez, Mirko Pérez, Cristian Roteño, Noel Funes / Agustin Montenegro; Kevin Ortueta y Tomas Sosa. DT: Omar Fournier.
Probable Agrario: Maximiliano Ces; Juan Cruz Ganim, Dante Ramallo, German Freidiaz, Gino Barcellandi; Kevin Romano, Elian Cappa, Sócrates Courtil, Ignacio Ausmendi; Gonzalo Bravo y Leonel Tries. DT: Cristian Di Rocco.
Primera División
Quilmes vs Huracán Ciclista:
Probable Quilmes: Natanel Anta; Román Fauquen, Franco Colonna, Kevin Cejas, Cristian Rodríguez; Juan Sosa, Nicolas Quintana, Uriel Olivera, Mauricio Daloisio; Tomás Espinosa y Marcelo Infesta. DT: Martin Segovia.
Probable Huracán Ciclista: Leandro Rodríguez; Mauro Ocampos, Julián Britos, Santiago Ontivero; Maximiliano Tavieres; Facundo Gómez, Ramiro Arias, Agustin Paradisi, Bautista Paradisi; Augusto Ontivero y Joaquín Arrachea. DT: Juan Carlos Bermegui.
Boca Juniors vs Olimpo:
Probable Boca Juniors: Julián Masson; Lautaro Basterrica, Agustin Macias, Carlos Ruschetti, Benjamín Agüero; Lucas Sánchez, Juan Cruz Mouhape, Juan Cruz Chico, Gregorio Armesto; Mateo Gourriet; Franco Valentín Martínez. DT: Roberto Reino.
Probable Olimpo: Agustin Ezama; Sebastián Allemma, Kevin Gauto, Ezequiel Urbistondo, Milton Blanco; Gino Romito, Tomás Dadomo, Enzo Galabert; Cristian San Martin; Mauro Rossi y Juan Esteban Santa Cruz. DT: Sergio Amestoy.
Once Corazones vs Echegoyen:
Probable Once Corazones: Joaquín Alberca; Joaquín Ayesa, Franco Velázquez, Fernán Rodríguez, Joaquín Diaz; Federico Di Lorenzo, Julián Salas, Alejandro Cataldi, Julián Prieto; Mariano Müller y Leandro Rivera / Ian Emmanuele. DT: Gustavo Córdoba.
Probable Echegoyen: Leonardo Seren; Agustin Roldan, Ezequiel Funes, Jeremías Funes, Alexis González; Santiago Daria, Ariel Barrionuevo, Máximo González; Axel Mink, Santiago Espinosa y Facundo Franceschetti. DT: Fabian Sánchez.
San Martin vs Colegiales:
Probable San Martin: Nicolas Bellusci; Franco Molina, Leandro Mozo, Benjamín Osses, Francisco Calvo; Blas Piscicelli, Alejandro Hiriart, Lautaro González, Noel Blanco; Cristian Varas y Luciano Silva. DT: Maximiliano Siervo.
Probable Colegiales: Jorge Alonso; Juan Ignacio Marchetti, Diego Sanabria, Ezequiel Coronel, Aaron Cárdenas; Manuel Errozarena, Facundo Barbosa, Tomás Biera, Juan Ignacio Silva; Octavio Retamoso y Owen Toso. DT: Omar Espinal.
Independencia vs Huracán:
Probable Independencia: Etcheverry; Mario Gijsberts, Gonzalo Gómez De Saravia, Christian Villar, Emmanuel Maglione; Facundo Ortolachipi, Manuel González, Tobías González, Gino Aberastegui; Agustin Quiroga y Luciano Duguine. DT: Guillermo Orsili.
Probable Huracán: Marco Del Rio; Federico D’Annunzzio, Valentino Merlo, Tomas Bustos, Braian Uzidinger; Joaquín Gutiérrez, Lautaro Domínguez, Lucio Barroca; Jean Henríquez, Joaquín Villar / Emanuel Vega y Agustin Zubillaga. DT: Leonardo Gómez.
El Nacional vs Villa del Parque:
Probable El Nacional: Axel Mendoza; Patricio Barrionuevo, Diego Argonz, Simón Ascensión, Martin Martínez; Gino Hidalgo, Matías Jalil, Juan Segundo Granero, Alejo San Román; Ezequiel Saporiti y Javier Elizondo. DT: Leonardo Viana Beledo.
Probable Villa del Parque: Facundo Charmelo; Uriel Leguizamón, Emiliano Cortes, Jesús Espinal, Santiago Fernández; Tomás Blas, Mirko Suhit, Joaquín Rodríguez; Bautista Ozcariz; Franco Gutiérrez y Sebastián Fuertes. DT: Eduardo Anzarda – Cristian Luquez.