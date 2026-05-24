Las probables formaciones para este domingo en Primera y Segunda División
Este domingo, se juega la 6ª fecha del campeonato de Primera División y en paralelo, se completa la 7° fecha del torneo de Segunda.
LU24 trae las probables formaciones para esta jornada futbolística:
Huracán vs Echegoyen
Probable Huracán: Marco Del Rio; Federico D’Annunzio, Felipe Piguerias, Tomas Bustos, Braian Uzidinger; Tomás Ruso, Lautaro Domínguez, Lucio Barroca; Jean Henríquez, Emanuel Vega y Joaquín Villar. DT: Leonardo Gómez.
Probable Echegoyen: Leonardo Seren; Juan Roldan, Alan Vester, Jeremías Funes, Alexis González; Rodrigo Stessens, Ariel Barrionuevo, Máximo González; Axel Mink, Santiago Espinosa y Facundo Franceschetti. DT: Fabian Sánchez.
El Nacional vs Quilmes
Probable El Nacional: Axel Mendoza; Gaston Gasaneo, Simón Ascensión, Patricio Barrionuevo, Roni Daguerre; Agustin Barrionuevo, Matías Jalil, Alejo San Román; Franco Ozan, Javier Elizondo y Bruno Mosto. DT: Leonardo Viana Beledo.
Probable Quilmes: Natanael Anta: Román Fauquen, Franco Colonna, Agustin Arenas, Kevin Cejas; Mauricio Daloisio, Uriel Olivera, Nicolás Quintana; Tomás Espinosa, Marcelo Infesta y Juan Sosa. DT: Rubén Julián.
Colegiales vs Villa del Parque
Probable Colegiales: Javier Alonso; Juan Ignacio Marchetti, Diego Sanabria, Ezequiel Coronel, Aarón Cárdenas; Facundo Barbosa, Agustín Barrionuevo, Tomás Biera; Pedro Montero, Owen Toso y Octavio Retamoso. DT: Omar Espinal.
Probable Villa: Facundo Charmelo; Uriel Leguizamón, Jesús Espinal, Emiliano Cortes, Santiago Fernández; Mirko Suhit, Tomás Blas, Joaquín Rodríguez; Bautista Ozcariz, Sebastián Fuertes y Franco Gutiérrez. DT: Eduardo Anzarda – Cristian Luquez.
San Martín vs Olimpo
Probable San Martín: Dylan Milano; Franco Molina, Iván Bonini, Benjamín Osses, Francisco Calvo; Blas Piscicelli, Santiago Schifini, Lautaro González, Leandro Mozo; Cristian Varas y Alexis Diaz. DT: Maximiliano Siervo.
Probable Olimpo: Agustín Ezama; Tomás Dadomo, Juan Pablo Gonzalez, Ezequiel Urbistondo, Ramiro Di Salvo; Gino Romito, Enzo Galabert, Kevin Viloria; Cristian San Martín, Juan Esteban Santa Cruz y Mauro Rossi. DT: Sergio Amestoy.
Once Corazones vs Huracán Ciclista
Probable Once: Joaquín Alberca; Joaquin Ayesa, Fernán Rodríguez, Franco Velázquez, Joaquín Díaz; Alejandro Cataldi, Julián Salas, Julián Prieto, Esteban Ithurralde; Federico Di Lorenzo y Matias Fauquen. DT: Gustavo Córdoba.
Probable Huracán Ciclista: Rodrigo Reynaud; Mauro Ocampos, Julián Britos, Santiago Ontivero, Maximiliano Tavieres; Facundo Gómez, Ramiro Arias, Agustin Paradisi, Bautista Paradisi; Joaquin Arrachea y Augusto Ontivero. DT: Juan C. Bermegui.
Independencia vs Boca
Probable Independencia: Bautista Etcheverry; Mario Gijsberts, Gonzalo Gómez de Saravia, Iñaki Aranzabe, Emmanuel Maglione; Gino Aberastegui, Manuel Gonzalez, Bautista D. Rodríguez, Luca Tavernini; Tobias Gonzalez y Lautaro Sosa. DT: Guillermo Orsili.
Probable Boca: Julián Masson; Lautaro Basterrica, Agustin Aja, Armando Lizarazu, Benjamín Agüero; Lucas Sánchez, Juan Cruz Mouhape, Nahuel Debliger, Tadeo Allende; Mateo Gourriet; Franco Valentín Martínez. DT: Roberto Reino.
Segunda División:
Copetonas vs Alumni
Probable Copetonas: Javier Bracamonte; Catriel Alfaro, Geremias Hensen, Mauro Sallago, Francisco Hansen; Alan Bromsoe, Luciano Sallago, Tobías Epulef, Gustavo Lacoste; Genaro Kohl y Kevin Arana. DT: Marcos García.
Probable Alumni: Nicolás Herrera; Camilo Cabodevilla, Bautista Peñalba, Agustín Bucci, Noel Funes; Manuel Martínez, Cristian Roteño, Agustín Montenegro, Valentin Cernuda; Kevin Ortueta y Tomás Sosa. DT: Omar Fournier.