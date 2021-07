Laura Aprile: “Mauricio Macri es incapaz de colaborar con un Golpe de Estado”

13 julio, 2021 Leido: 11

La diputada provincial de JxC, Laura Aprile se refirió a las denuncias contra el expresidente Macri por ayudar con armamento en la represión de Bolivia en 2019, y dijo que “realmente creo que Mauricio Macri es incapaz de colaborar con un Golpe de Estado”.

Asimismo, en diálogo con InfoMIBA, puntualizó que “la exminitra de Seguridad, Patricia Bullrich aclaró, dio su versión y si hay algo que deba ser investigado, es la justicia quien debe determinar qué pasó”.

Por otra parte, Aprile habló sobre el plan de vacunación y lo definió como un “fracaso”, y explicó: “Primero, por la mala negociación y por haber buscado vacunas acorde a amigos del Gobierno o gobiernos de misma ideología. Lo lógico era traer todas las posibles, sin dejar laboratorios norteamericanos de lado”.

“Por otro lado, desde el día uno se vacunó a amigos del poder y a militantes. No digo nada nuevo. Ellos mismos lo reconocieron y sigue pasando”, agregó y reiteró que “el plan de vacunación es un fracaso más de este Gobierno”.

En relación a la aparición de una tercera ola, la legisladora dijo que “debería haber mayor porcentaje de vacunados con dos dosis y no a los amigos del poder y a la militancia”, y criticó las medidas con los varados en el exterior y dijo que “es una muestra más de que son el enemigo que siempre busca el kirchnerismo”.

“Se trata de ciudadanos argentinos que tenían permitido viajar y ahora no pueden volver. No importa a dónde se fueron ni por qué. Argentina debe ser el único país en el mundo que no deja volver a sus ciudadanos después de un año y medio de pandemia. El único camino siempre fueron las restricciones, es lamentable”, aseveró.

Por último, Aprile apuntó a Cristina Fernández y manifestó que “la Vicepresidente debería ocuparse de la gestión de la pandemia. Como líder de su espacio debería hablar sobre el tema, explicar qué se va a hacer, cómo y cuándo. Y dejar de hablar de Macri y ponerse a gobernar”.

Fuente: InfoMIBA.

Volver