Laura Aprile pide precisiones sobre gastos del gobierno provincial

29 mayo, 2020

La diputada provincial Laura Aprile (Juntos por el Cambio) presentó un pedido de informe para que el gobierno de Axel Kicillof explique de qué manera se están asignando fondos y partidas presupuestarias de todo el Poder Ejecutivo.



“En este contexto de emergencia y pandemia no podemos perder de vista nuestro rol como oposición. Desde que comenzó el año el Estado trabaja con presupuesto prorrogado y no da publicidad suficiente de todas las readecuaciones presupuestarias que realiza. En ese sentido, modificó partidas y presupuestos de todos los ministerios sin darle publicidad suficiente a las resoluciones que lo dispusieron”, expresó la legisladora. “Por ejemplo en el mes de mayo, 18 veces se reasignaron fondos de un lado a otro, y no sabemos de cuánto se trata”, dijo Aprile. En el mismo sentido, señaló que “la situación excepcional se debe tratar de forma excepcional pero no con la suma del poder político en la figura del gobernador y sus ministros, menos aun dejando de publicar información pública. Ante el aislamiento y la emergencia se deben tomar todas las medidas necesarias para atender las necesidades de los bonaerenses, pero nunca se pueden perder las formas”.

“Debemos discutir las políticas que se van a implementar y sin duda, todo empieza por la política fiscal. Existen complejidades para armar un presupuesto exacto, pero no para determinar la política fiscal y presupuestaria imperante de la provincia, desde la distribución de fondos hasta los recursos disponibles. De esto salimos todos juntos y cada uno cumpliendo su función”.

Por otro lado, la diputada expresó su conformidad con el regreso de las sesiones legislativas y adelantó que “en las próximas semanas deberíamos tratar los instrumentos y los lineamientos de las políticas públicas que el Estado adopte y el modo en que vamos a financiar dicho gasto público. Es un año atípico pero necesitamos legislar y trabajar, para eso nos votó la gente. El Estado debe funcionar a pleno. El Estado no es solo el Poder Ejecutivo y el oficialismo, sino que la suma de los 3 poderes”.

