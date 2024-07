Lautaro y un mensaje para Bahía: “Es donde mi papá me enseñó a jugar al fútbol, esto es para ellos”

15 julio, 2024 0

En medio de los festejos por el bicampeonato de la Selección en la Copa América, el goleador bahiense Lautaro Martínez no se olvidó de su ciudad natal, al asegurar que “es donde mi papá me enseñó a jugar al fútbol” y que “esta copa y este premio es para ellos y para todos los argentinos que siempre nos acompañan”.

“Estoy contento por el gol y el título conseguido, nos costó mucho y una vez llevamos la copa a Argentina, que era lo que queríamos todos”, sostuvo Lautaro, máximo goleador del certamen con 5 tantos en 6 partidos y autor del gol en la final.

“Cuando terminó todo en Qatar, que tenía la medalla de oro colgada, estaba muy feliz y contento por lo conseguido, pero en lo personal sabía que estaba en deuda, que el tobillo no me permitió hacer lo que yo quería. Ahora sigo con el tobillo estribado, pero sin dolor y voy para adelante, me enseñaron así. Hoy puedo decir que no es lo mismo, pero me preparé de la mejor manera para sacarme esa espina y estar tranquilo que yo puedo ocupar este lugar. Estoy contento por mis compañeros y mi familia”, remarcó el atacante de lnter de Milán, surgido de Liniers, en diálogo con TyC Sports que reprodujo La Nueva.

“Jugamos cuatro finales y la hemos afrontado siempre de la misma manera y no es casualidad estar otra vez en el último partido y que el equipo reaccione en el alargue otra vez. Estoy feliz y contento por todos los argentinos que nos acompañan”, remarcó.

Y completó: “Como embajador de Bahía, saludarlos y decirles que voy a estar siempre agradecidos, es la ciudad donde mi papá me enseñó a jugar al fútbol. Esta copa y este premio es para ellos y para todos los argentinos que siempre nos acompañan”.

