Lavagna oficializó a “Bali” Bucca como candidato a gobernador y a Camaño como cabeza de lista

A horas del cierre de las listas de diputados nacionales y legisladores seccionales de cada fuerza, Roberto Lavagna, precandidato presidencial por Consenso Federal, anunció que su candidato a gobernador en la provincia es el diputado nacional Eduardo “Bali” Bucca.

Mientras, quedó confirmado que la actual diputada nacional Graciela Camaño irá como cabeza de lista de candidatos a diputados para buscar su reelección en la Cámara baja. La legisladora alejada de Sergio Massa, le había ganado la pulseada a la referente del GEN, Margarita Stolbizer, lugar que también había sido pedido por Hilda "Chiche" Duhalde.



La oficialización de la candidatura del ex intendente de Bolívar y actual diputado nacional fue realizada por el ex ministro de Economía junto a su compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey, durante una recorrida por la Fundación Argentina de Nanotecnologia (FAN), impulsada como start up en 2005 por Lavagna como titular de la cartera económica e incentivada por la Universidad de San Martin.

“La mejor manera de presentar a quien va a ser a nuestro candidato a Gobernador es acá en el territorio de la provincia, en la UNSAM y con una mirada de futuro que sale de esta capacidad tecnológica que parte de la sociedad argentina tiene. Es un bonaerense. Esta es una provincia que se la ha sometido a gente que viene de afuera y conoce muy poco. ‘Bali’ fue intendente de Bolívar, y como diputado de la provincia, la conoce y le agrega valor”, expresó Lavagna.

Respecto al cierre de listas, aclaró que “se ha trabajado con nuestros socios con mucha seriedad, sin perder de vista que importa mucho el programa, las ideas y no solamente los cargos”.

Eduardo Bucca destacó que "es un orgullo acompañar a Roberto y Juan Manuel. Estamos acompañando el talento que tenemos en la provincia".

Y agregó: "Tenemos que despertar esa gran fuerza que tiene la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con generar y crear oportunidades que están. Es necesario que la política alumbre estos temas, los ponga como prioridad y los ilumine. Ojalá que podamos contagiar a los bonaerenses y que cada vez seamos más los que nos sumemos a este proyecto”.

