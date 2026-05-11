Lazarte, de Orilla Gurú: “Hay que consensuar para generar médanos”

11 mayo, 2026 190

El parador y escuela de surf Orilla Gurú de Claromecó fue afectado en su estructura por el embate de las olas en la intensa sudestada que se dio en el marco de la ciclogénesis días pasados. Facundo Lazarte, hizo un balance de los daños que provocó, e instó a consensuar entre las autoridades y prestadores de servicio para abordar una solución que permita evitar las consecuencias.

“El agua pasó por debajo de las estructuras que tenemos y se llevó parte de la estructura, esta es una situación que se viene agravando desde hace algunos años”, dijo y agregó: “ uno se da cuenta que en la zona que estamos nosotros, es notable el faltante de arena”.

Afirmó sobre los daños que sufrió el parador que “la parte más estructural está bien, pero habría que recuperarla en un 20 por ciento, también recuperar el médano, la duna, cediendo algunas veces para que la arena pueda volver, si es necesario achicar la costanera para el tránsito vehicular para que ello pase”.

“El viernes a la noche, sábado a la mañana fue el peor momento, se combinaba la marea alta, y el período de olas que marcaba era el doble que el común” describió Lazarte, quien además explicó que “nosotros quedamos como el concesionario más antiguo de los paradores: hace 15 años que estamos; hemos pasado otras sudestadas, pero ninguna como ésta”.

“Tanto las autoridades como nosotros como público turista residente tenemos que consensuar y llevar adelante una problemática real y volver a generar los médanos de arena para cuidar el recurso principal que tiene nuestro partido, realizando acciones locales para ello”.

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