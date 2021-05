Lázzaro aclaró cuál fue su gestión en el vuelo sanitario que partió desde San Cayetano

Andrea Lázzaro, articuladora del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, dio detalles a LU 24 sobre cuál fue su gestión en la concreción del vuelo sanitario que partió desde San Cayetano hacía la ciudad de La Plata, el pasado martes 11 de mayo. Por otra parte, comentó cómo es su trabajo de vinculación entre los distintos Municipios y Ministerios.



“Trabajo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en lo habitacional, de alimentos y de salud, también trabajo con los Ministerios de Salud de Provincia y Nación. Yo hago de todo un poco porque en lo personal a mí me gusta, no puedo estar ajena a las necesidades, lo tomo de forma personal”, dijo.

“Yo no tengo un despacho en Tres Arroyos porque mi lugar físico de trabajo es en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando comenzamos con la pandemia decidí irme al Distrito para involucrarme todos los días en el territorio, en el contacto directo con la gente. Es realmente en donde descubrís y solucionas los problemas, la gente me contacta a través de redes socialízales”, manifestó.

Además, aseguró que mantiene contacto con los Ministros de Salud de la Provincia y de la Nación para brindar rápidamente soluciones a las problemáticas que surgen. “Hago lo que sea necesario para resolver una cosa tan delicada”, detalló.

En cuanto al caso particular que vivió en San Cayetano, informó que “un paciente había tenido un politraumatismo y una insuficiencia renal, en ambulancia era imposible que llegara”.

“El lunes cuando hicimos la gestión para el vuelo sanitario, a las 21:15 hs. me confirmaron que las condiciones climáticas de La Plata no eran óptimas. Yo le aconseje a la Directora del Hospital para que hablara con Carlos Sánchez, y de esa forma poder utilizar el Aeródromo Municipal de Tres Arroyos”.

Lázzaro aclaró que esa posibilidad nació debido a que la pista de aterrizaje de San Cayetano no cuenta, hasta el momento, con las luces necesarias para las aeronaves puedan aterrizar en la noche.

“Lamentablemente el clima no mejoró en La Plata, entonces el vuelo se hizo en la mañana del martes en San Cayetano. La idea era utilizar la pista de Tres Arroyos”, aclaró.

“El avión sanitario hasta el 10 de diciembre de 2015 lo tenías muy seguido en Tres Arroyos, a partir de esa fecha se paró y ahora vuelve a funcionar. Hoy gracias a Dios y a los funcionarios podemos contar con ellos”, concluyó.

