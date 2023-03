Le escribió una carta a Messi para que venga a vivir a Dorrego y está seguro de que ya la leyó

5 marzo, 2023

Con la enorme difusión que tuvo su gesto, Martín está seguro de que Lionel Messi ya leyó, a través de las redes sociales, la carta que le escribió invitándolo a vivir en Coronel Dorrego.

Martín tiene 10 años, vive en esa localidad con su mamá Melina, su papá Diego y una hermana de 14 años, y hace pocos días, cuando fue su propia hermana la que a la hora de la cena le comentó que el jugador de fútbol había recibido amenazas a través de un ataque a balazos al supermercado de su suegro, decidió cortar un pedazo de papel de regalo y escribirle: “te pedía si podés venir a Coronel Dorrego, este es un pueblo tranquilo, nadie te va a hacer daño ni molestar”.

“Nosotros no miramos televisión a la hora de comer, y la verdad es que no estamos muy pendientes de las noticias. Pero cuando su hermana lo comentó, él estaba atento”, contó Melina, la mamá de Martín a LU 24. “Primero quiso escribirle a Messi en Instagram, me agarró el celular y le dije ‘dejate de hinchar, mejor hacele una carta…’ Todo muy natural. Terminé de lavar los platos cuando llegó con la carta, y le dije ‘me matás de amor’; le di un beso. La pegué en la heladera y al día siguiente la puse en mi estado y armé una historia de Instagram, en mi red que tengo privada, porque la verdad es que no sé usarla mucho.

Una mamá de fútbol, Daniela, me llamó y me dijo ‘esto lo tenemos que viralizar’, pero le confié que yo no sabía ni cómo hacerlo. Le pregunté a Martín, porque en definitiva lo importante era qué quería hacer él, y me dijo muy seguro: quiero que lo lea Messi. Le dije a esta mamá y todo quedó ahí, hasta que al día siguiente pasó todo esto que todavía no podemos creer”, confió Melina.

El pequeño dorreguense empezó quinto grado hace unos días, en el colegio Manuel Belgrano de esa localidad, y confiesa mirar al menos unos cinco videos por día del mejor jugador de fútbol del mundo. Juega en novena de Independiente de Coronel Dorrego, de defensor, y además de su admirado Lionel Messi, es también fan de Nicolás Otamendi.

Volver