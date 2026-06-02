Le faltaban 20 figuritas para completar el álbum y su perrita lo destrozó

2 junio, 2026 0

Una familia marplatense que estaba a punto de completar el álbum de figuritas del Mundial 2026 se llevó una indeseable sorpresa al ingresar a una de las habitaciones de su casa: Vilma, su perra salchicha de apenas 5 meses, lo había hecho pedazos.

En cuestión de segundos, el álbum —al que tan solo le restaban pegarle 20 de los 980 cromos posibles— terminó roto y con varias páginas totalmente destruidas por la inesperada protagonista de la historia.

Con la energía y curiosidad propia de su edad, Vilma encontró el álbum y lo convirtió en su juguete favorito sin saber el drama que estaba por desatar.

Los principales damnificados fueron Francisco, de 11 años, y Delfina, de 14, hijos del matrimonio que adoptó a la salchicha hace poco tiempo y que vieron cómo su álbum mundialista terminaba destrozado por las traviesas mordidas de la perrita, que dejó muy poco sin atacar.

Con información de 0223.

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