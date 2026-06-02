Le faltaban 20 figuritas para completar el álbum y su perrita lo destrozó

2 junio, 2026

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Le faltaban 20 figuritas para completar el álbum y su perrita lo destrozó

Una familia marplatense que estaba a punto de completar el álbum de figuritas del Mundial 2026 se llevó una indeseable sorpresa al ingresar a una de las habitaciones de su casa: Vilma, su perra salchicha de apenas 5 meses, lo había hecho pedazos.

En cuestión de segundos, el álbum —al que tan solo le restaban pegarle 20 de los 980 cromos posibles— terminó roto y con varias páginas totalmente destruidas por la inesperada protagonista de la historia.

Con la energía y curiosidad propia de su edad, Vilma encontró el álbum y lo convirtió en su juguete favorito sin saber el drama que estaba por desatar.

Los principales damnificados fueron Francisco, de 11 años, y Delfina, de 14, hijos del matrimonio que adoptó a la salchicha hace poco tiempo y que vieron cómo su álbum mundialista terminaba destrozado por las traviesas mordidas de la perrita, que dejó muy poco sin atacar.

Con información de 0223.

Le faltaban 20 figuritas para completar el álbum y su perrita lo destrozó